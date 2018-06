Eine neue Woge der Liebe für Hangzhou webt ein Netz aus Kultiviertheit und globaler Moderne



Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Beinahe 1000 Gäste nahmen an der von der Hangzhou Tourism Commission ausgerichteten Hi 5 Hangzhou Fan-Gala teil, die am 16. Juni in der Vanderbilt Hall des New Yorker Wahrzeichens Grand Central Terminal stattfand.



"Im Rahmen der Feierlichkeiten, die mit dem 5. Jahrestag der offiziellen Webseiten der sozialen Netzwerke Hangzhous einhergehen, unterstützt die Gala Hangzhou dabei, sich auf eine intensivierte Globalisierungsreise zu begeben, was den Kern des stolzen Erbes der Stadt mit all seinen Innovationen und Traditionen offenbart", erklärte Zhang Hongbin, Direktor der Hangzhou Tourism Commission.



Der Abend begann mit Theateraufführungen, die Ost und West in einem kulturellen Rahmen aufeinanderprallen ließen. Die Torten, die das Herzstück der Tischdekoration ausmachten und das Setting des Veranstaltungsortes griffen die landschaftlichen Wahrzeichen Hangzhous auf poetische Art und Weise auf und vermittelten Teilnehmern das Gefühl, sich inmitten zweier Weltwunder zu befinden - dem Westsee und dem Kaiserkanal. Teilnehmer erkundeten die geschichtsträchtige Seiden-, Tee- und Fächerkultur Hangzhous durch interaktive Aktivitäten und verabschiedeten sich mit komplimentären Taschentüchern aus Seide, selbstentworfenen Fächern und dem innovativen Longjing Tee-Mocktail. Die VR-Erkundungsreise fand ebenfalls großen Anklang.



Der weltweite Megastar Lang Lang gab mehrere virtuose Meisterwerke zum Besten und vereinte drei seiner talentierten Schüler auf der Bühne - Linda Liu, Chelsea Guo und Avik Sarkar. Das multikulturelle Ambiente wurde durch die Aufführung des Stückes "Autumn Moon on a Calm Lake" (etwa "Herbstmond auf ruhigem See") verstärkt, das Lu Wencheng während eines Besuches des berühmten Westsees in Hangzhou verfasste und Gäste dazu inspirierte, die Weltstadt Hangzhou zu erkunden.



Herr Chen Zhongliang, leitender Beamter des chinesischen Übersetzungsservices, United Nations DGACM, trat ebenfalls als stolzer Einheimischer der Stadt Hangzhou in Erscheinung.



Kurz nach Beendigung der Gala wird sich eine Gruppe von Influencern, die allesamt Hangzhou-Fans sind, auf einen Kulturaustausch nach Hangzhou begeben. Checken Sie regelmäßig die offizielle Hangzhou-Facebook-Seite (facebook.com/Hangzhou.China), um die Erlebnisse der Gruppe in Hangzhou zu verfolgen.



Bis es soweit ist, nehmen Sie die Planung einer Reise nach Hangzhou in Angriff und profitieren Sie von den exklusiven Pauschalreisen, die Travelport zu ermäßigten Preisen anbietet. Reisende könnten sich so auf eine berauschende Reise in die magische Stadt begeben.



Die Programme wurden unter anderem von Wensli Group Co., Ltd, Travelport, Sofitel Hangzhou Westlake, Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake, dem Hangzhou Arts and Crafts Museum sowie dem China National Tea Museum gesponsert.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/707663/birthday_themed_cake.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/707664/piano_megastar_Lang_Lang.jpg



OTS: Hangzhou Tourism Commission newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108338 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108338.rss2



Pressekontakt: Stella Chen (+852) 3952 1191 stellachen@guruonline.com.hk