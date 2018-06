Freudenstadt (ots) - Vom 20. bis 22.06.2018 präsentiert sich SCHMID im Rahmen der Intersolar Europe in München am Stand A2-160.



Auf der Intersolar Europe beweist die SCHMID Group, dass ihre Anlagen und Energiespeicher nicht nur zu den besten Equipments der Photovoltaik- und Energiespeicherbranche zählen, sondern darüber hinaus durch umweltfreundliche Eigenschaften überzeugen.



Bereits 2011 gründete SCHMID in perfekter Synergie zur PV-Sparte den Geschäftsbereich Energy Systems und beliefert die komplette Solarwertschöpfungskette bis hin zu schlüsselfertigen Produktionslösungen.



"Was für uns zählt, sind vor allem zwei Dinge: Dass mit unseren High-Tech-Anlagen innovativste Prozesse angewandt werden können und dass die Herstellungsverfahren auch im Hinblick auf ihre Verbrauchswerte in höchstem Maße umweltverträglich sind", beschreibt Dr. Christian Buchner, Vice President der Business Unit Photovoltaics bei SCHMID, die Herausforderung zwischen einerseits hochtechnologischem und andererseits nachhaltigem Maschinenbau. SCHMID meistert diese Anforderungen und präsentiert sich auf der diesjährigen Intersolar Europe als starker Partner und Premiumanbieter im Bereich der Erneuerbaren Energie.



Mit der Alkaline Edge Isolation bietet SCHMID den weltweit einzigen alkalischen Prozess zur Kantenisolation und Rückseitenpolitur von hocheffizienten Solarzellen, der keine schwer handhabbare Salpetersäure benötigt. Der Verzicht auf HNO3 senkt die Produktionskosten erheblich und ist zudem umweltfreundlich, weil keine schädlichen Stickoxide (NOx) generiert werden.



Die DW PreTex der SCHMID Group stellt eine ebenso einzigartige wie bahnbrechende Prozesstechnologie dar, welche die Behandlung eines diamantdrahtgesägten Wafers mit der Standard-Textur (HF/HNO3) ermöglicht.



Des Weiteren eröffnet SCHMID Solarzellenherstellern mit der bewährten APCVD-Technologie (Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition) neue Erfolgspotenziale. So eignen sich die APCVD-Anlagen bestens für die Massenproduktion von Hocheffizienzzellen und bspw. die Dotierung von n-Typ-Solarzellen mit Bor oder die Passivierung von Rückseitenkontakten. Aufgrund ihrer minimierten Verbrauchswerte sind auch diese beiden Produktionssysteme besonders umweltfreundlich.



Mit der Produktfamilie EverFlow® bietet SCHMID Energiespeicher auf Basis der leistungsstarken und umweltfreundlichen Vanadium Redox Flow Technologie. Da das Vanadium in einem wasserbasierenden Elektrolyten aufgelöst ist, ist der Speicher weder brennbar noch explosiv.



EverFlow® Storage Container können modular skaliert werden, um perfekt den Leistungs- und Kapazitätsanforderungen der jeweiligen Anwendung zu entsprechen. Sie sind beispielsweise als Quartierspeicher in öffentlichen Gebäuden, bei Netzbetreibern, als Off-Grid-Anwendungen oder Back-Up-Speicher einsetzbar.



"Unsere Energiespeicher bieten zahlreiche und zukunftsträchtige Anwendungsfelder. Zum Beispiel haben wir im Rahmen des Verbundprojekts "OptiCharge" kürzlich ein Solarcarport zum Laden von Elektroautos in Betrieb genommen und so Maßstäbe im Bereich der nachhaltigen Mobilität gesetzt", berichtet Dr. Henrik Buschmann, Vice President der Business Unit Energy Systems bei SCHMID.



