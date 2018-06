Hotelsclick.com führt Amazon Pay ein und wird damit zur ersten OTA, die diesen Service in Italien anbietet

Hotelsclick.com,das in Italien ansässige Online Buchungssystem für Hotels, hat Amazon Pay in seine Zahlungsmethoden integriert und wird damit zu einer der ersten OTA in Europa, die diesen Service anbieten.

Neben den herkömmlichen Zahlungsmethoden, wie Kreditkarten (einschließlich Amex) und Paypal, können Nutzer, die ein Hotel auf Hotelsclick.com buchen und über ein Amazon-Konto verfügen, Amazon Pay wählen, um die Buchung abzuschließen: Sie müssen nur ihren Amazon-Benutzernamen und das Passwort während des Bezahlvorgangs auf Hotelsclick.com eingeben und die Transaktion wird schnell und sicher durchgeführt.

Tatsächlich wird eine Online-Buchung Dank Amazon Pay immer einfacher. Benutzer müssen nicht mehr verschiedene Passwörter oder andere Zahlungsangaben eingeben: Alle Informationen werden automatisch von ihrem Amazon-Konto übernommen.

" Wir sind sehr stolz, unseren Nutzern, die uns auf ihren PCs und mobilen Geräten besuchen, Amazon Pay zur Verfügung zu stellen. Kundenerfahrung ist unser Hauptanliegen: Indem wir Amazon Pay hinzufügen, können wir diese ständig verbessern, Buchungen immer einfacher, schneller und sicherer machen" sagt Hotelsckick.com CEO Nicola Rizzardini. " Bald können Kunden Amazon Pay auch auf unserer App nutzen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180620005549/de/

Contacts:

Hotelsclick.com

Cristiana Doni, +390418877780

cristiana.doni@netstorming.net