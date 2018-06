Die Anleger kehrten am Mittwoch zwar an die Wiener Börse zurück aber der ATX erholt sich nur langsam von den Kursverlusten der vergangenen Tage. Am Vortag hatte der heimische Leitindex einen Tiefstand seit Jahresbeginn erreicht. Der ATX wurde heute um 12.00 Uhr mit 3.283,52 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 14,92 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...