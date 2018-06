Nach den deutlichen Abgaben an der Wall Street am Vortag dürfte es zur Wochenmitte zu einer leichten Erholung kommen. Übergeordnet schwelt der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter, es hat aber keine neuen Drohungen gegeben. "Je länger der Streit andauert und je weiter wir diesen Weg gehen, desto größer sind die Chancen, dass es tatsächlich so bleibt", sagt Tim Courtney, Chief Investment Officer bei Exencial Wealth Advisors. Einige Analysten rechnen dagegen mit einer vorübergehenden Unterbrechung des Handelskonflikts, so dass sich die Risikobereitschaft wieder erhöhen könnte.

Der Future auf den S&P-500 indiziert eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt. Für "Abwechslung" vom Dauerthema Handelsstreit könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Vorbörslich steht die Leistungsbilanz für das erste Quartal auf der Agenda. Im Verlauf folgen noch der Verkauf bestehender Häuser und die wöchentlichen Öllagerdaten.

Bei den Einzelwerten stehen vor allem Index-Änderungen im Fokus. So endet nach 111 Jahren für die Aktie von General Electric (GE) die Mitgliedschaft im Dow-Jones-Index. Die Titel des traditionsreichen Mischkonzerns hatten in den vergangenen Jahren erheblich an Wert verloren. Zuletzt schrieb GE wegen der Altlasten aus dem Versicherungsgeschäft einen Verlust in Milliardenhöhe. Für GE steigt nun die Aktie der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance in den Dow auf. Die Änderungen werden mit Handelsbeginn am 26. Juni wirksam, wie S&P Dow Jones Indices mitteilte. GE zeigen sich vorbörslich mit einem Minus von 3,2 Prozent, Walgreens werden noch nicht gehandelt.

Mit der Startglocke am Mittwoch sind erstmals die Nvidia-Aktien im S&P-100 vertreten. Sie ersetzen dort die Papiere von Time Warner, die wegen der Übernahme des Unternehmens durch AT&T aus den Indizes ausscheiden. Nvidia verbessern sich um 0,6 Prozent.

Der Telekomkonzern AT&T will offenbar das Internet-Technologie-Unternehmen AppNexus übernehmen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, verhandelt AT&T aktuell über den Kauf des Anbieters von Technologien für die digitale Vermarktung für rund 1,6 Milliarden US-Dollar. Damit würde AT&T im digitalen Werbemarkt Fuß fassen, der bislang von den Platzhirschen Google und Facebook beherrscht wird. Für die Aktie von AT&T geht es um 0,7 Prozent nach oben, AppNexus sind noch nicht aktiv.

Die Starbucks-Aktie verliert 4,5 Prozent. Die US-Kaffeehauskette will im Fiskaljahr 2019 weitaus mehr Geschäfte schließen als bislang angenommen. Zur Begründung verwies das Unternehmen auf den mangelnden Erfolg der betroffenen Filialen. Auch beabsichtigt Starbucks, bei der weiteren Lizenzierung von Shops an Flughäfen, in Supermärkten und Einkaufszentren auf die Bremse zu treten. Erst vor wenigen Tagen hatte Starbucks-Gründer und -Chef Howard Schultz seinen Rückzug verkündet.

