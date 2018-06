Bei der Neuordnung der europäischen Flüchtlingspolitik erhöhen die Staats- und Regierungschefs unter anderem von Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich das Tempo. Am Sonntag gibt es einen Sondergipfel.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker lädt für Sonntag zu einem Migrationsgipfel ein. Bei dem informellen Treffen werde eine Gruppe von Staats- und Regierungschefs interessierter Mitgliedstaaten vor dem EU-Gipfel an europäischen Lösungen zu dem Thema arbeiten, teilte die Kommission mit.

Am Donnerstag und Freitag nächster Woche treffen sich die 28 EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Zur Vorbereitung dieses EU-Gipfels soll das informelle Treffen am Sonntag genutzt werden.

Zuvor hatte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz gesagt, dass es vermutlich noch in dieser Woche zu einem solchen Treffen komme. "So unangenehm ...

