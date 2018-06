Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Präsident Clemens Fuest sieht eine "Schlagseite" in der deutsch-französischen Erklärung zur Reform der Eurozone, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Solidarität und Umverteilung werden ausgebaut, aber die Auflagen werden aufgeweicht", kritisierte er in Berlin. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...