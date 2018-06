Am deutschen Anleihemarkt haben sich die Kurse von Staatsanleihen zur Wochenmitte nur wenig bewegt. Händler sprachen von fehlenden Impulsen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag geringfügig um 0,02 Prozent auf 161,47 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug faktisch unverändert 0,36 Prozent. Auch im übrigen Europa bewegten sich die Anleihekurse wenig.

Etwas belastet wurden sichere Anlagen wie Bundesanleihen durch die wesentlich bessere Stimmung am Aktienmarkt. Nach starken Kursverlusten am Vortag beruhigt sich die Lage an der Börse. Der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte die Anleger am Dienstag stark verunsichert und in die als sicher geltenden deutschen Anleihen getrieben.

Etwas Druck erfuhren Anleihen auch durch die im Mai in Deutschland stärker als erwartet gestiegenen Erzeugerpreise. Eine höhere Teuerungsrate hatte es zuletzt im März 2012 gegeben.

Im Nachmittagshandel dürften die Anleger zum einen auf amerikanische Konjunkturdaten blicken. Veröffentlicht werden Zahlen zum Außenhandel und vom Immobilienmarkt. Zum anderen steht in Europa eine Zusammenkunft wichtiger Zentralbanker an. Auf der Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra werden die Zentralbankchefs der Eurozone, der USA, Japans und Australiens aufeinander treffen. Die Commerzbank spricht bildlich von einer "Elefantenrunde"./bgf/jsl/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0141 2018-06-20/12:56