Fura Gems Inc.: FURA GEMS ERNENNT NEUE FÜHRUNGSKRÄFTE FÜR DIE SCHLÜSSELBEREICHE TECHNISCHER SERVICE, SICHERHEIT, RISIKMANAGEMENT UND GEOLOGIE DGAP-News: Fura Gems Inc. / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Fura Gems Inc.: FURA GEMS ERNENNT NEUE FÜHRUNGSKRÄFTE FÜR DIE SCHLÜSSELBEREICHE TECHNISCHER SERVICE, SICHERHEIT, RISIKMANAGEMENT UND GEOLOGIE 20.06.2018 / 13:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FURA GEMS ERNENNT NEUE FÜHRUNGSKRÄFTE FÜR DIE SCHLÜSSELBEREICHE TECHNISCHER SERVICE, SICHERHEIT, RISIKMANAGEMENT UND GEOLOGIE Toronto, Ontario. 20. Juni 2018 - Fura Gems Inc. ("Fura" oder das "Unternehmen") (TSXV: FURA, OTC: FUGMF und FRA: BJ43), freut sich, die Ernennung von Herrn Dibya Baral als Direktor - Technischer Service, Herrn Rahul Gopal als Direktor - Sicherheit und Risikokontrolle und Herrn Amit Sharma als Leiter - Geologie für Mosambik bekannt geben zu dürfen. Sowohl Herr Baral als auch Herr Gopal werden in Fura's Verwaltungssitz in Dubai ansässig sein und werden an Herrn Ashim Roy, Vice President - Operations, berichten. Herr Baral wird für die gesamten technischen Funktionen von Fura verantwortlich sein, einschließlich Bergbau, Geologie, Verarbeitungsanlagen und andere technische Dienstleistungen. Herr Gopal wird für die Sicherheits- und Risikofunktionen verantwortlich sein. Herr Sharma wird seinen Sitz in Montepuez haben und dem Projektmanager in Mosambik unterstellt sein. Herr Sharma wird für die Explorations- und Bergbauaktivitäten von Furas mosambikanischem Rubinprojekt verantwortlich sein. Bevor er zu Fura kam, war Baral General Manager der Kagem Emerald Mine in Sambia, dem weltweit größten Lieferanten von Smaragden und einer Tochtergesellschaft von Gemfields plc. Er hat bereits mit Bergbau-Majors wie Vedanta Resources und Tata Steel zusammengearbeitet und verfügt insgesamt über 20 Jahre Erfahrung in der Exploration, Erschließung und im Abbau von Rohstoffen in verschiedenen geologischen Umgebungen und geografischen Gebieten auf der ganzen Welt. Herr Baral ist ein professioneller Geologe und Stipendiat der Society of Economic Geologists (SEG) und zuständig für das australasiatische Institut für Bergbau und Metallurgie (AusIMM) und hat einen Master of Applied Geology vom Indian Institute of Technology, Roorkee, Indien. Herr Gopal verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Sicherheit. Bevor er zu Fura kam, war er der Sicherheitschef der Montepuez Ruby Mine ("MRM") in Mosambik, der weltweit größten Ruby-Lagerstätte und einer Tochtergesellschaft von Gemfields plc. Während seiner Zeit bei MRM war er dafür verantwortlich, die besten Sicherheitspraktiken einzusetzen und dabei eine ausgewogene Mischung aus technologischen, strukturellen und operativen Elementen zu berücksichtigen. Herr Gopal arbeitete auch in Nigeria in einem petrochemischen Werk, wo er für die Formulierung und Implementierung von Sicherheitsprozessen als integriertes Managementsystem verantwortlich war. Herr Gopal hat auch mit Vodafone in Indien gearbeitet und war auch in der indischen Armee als Major tätig, wo er in den feindlichen Gebieten von Jammu und Kaschmir stationiert war und für die Planung und Koordinierung von Operationen entlang der Kontrolllinie verantwortlich war. Herr Sharma arbeitete seit 2013 bei MRM. Während seiner Zeit bei MRM waren Sharma und sein Team für den Bau der Mine von der Explorationsphase bis zur Produktion verantwortlich. Herr Sharma hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in Geologie, davon 8 Jahre in Mosambik am MRM. Er sammelte afrikanische Erfahrung im Bergbau als Explorationsgeologe für Gold und Edelsteine in der Demokratischen Republik Kongo und Mosambik. Herr Sharma besitzt einen Master of Geology von der Universität Baroda. Dev Shetty, Präsident und CEO von Fura, kommentierte: "Bei Fura haben wir immer versucht, die besten Talente der Branche einzustellen und heute freue ich mich, unsere neuesten Teammitglieder in der Fura-Familie begrüßen zu dürfen. Als wachsendes Unternehmen sind wir immer auf der Suche nach einzigartigen Talenten und ich bin glücklich, Dibya, Rahul und Amit in unserem Team zu haben. Sie sind Veteranen und sehr angesehene Individuen aus der Edelsteinindustrie. Nachdem ich in der Vergangenheit mit ihnen zusammengearbeitet und ihre Leidenschaft, Hingabe und Hingabe gekannt habe, bin ich mir sicher, dass sie unserem Geschäft einen hohen Stellenwert verleihen und dazu beitragen werden, Fura in noch größere Höhen zu führen. " Für weitere Informationen über Fura Gems Inc. kontaktieren Sie bitte: Fura Gems Inc. Dev Shetty - President & Chief Tel: +971 (0) 4 240 8760 Executive Officer dev.shetty@furagems.com Vikram Pathak - Investor Tel: +1-647-276-7816 Relations vikram.pathak@furagems.com Public Relations Tavistock (UK) Jos Simson / Tel: +44-207-920-3150 Barney Hayward [1]fura@tavistock.co.uk 1. mailto:fura@tavistock.co.uk Investor Relations Renmark Tel.: 416-644-2020 or 514-939-3989 Financial Communications Inc. [1]bmire@renmarkfinancial.com 1. Barry Mire, Vice President mailto:bmire@renmarkfinancial.com Über Fura Gems Inc. Fura Gems Inc. ist ein Schmucksteinbergbau- und Marketingunternehmen, das sich mit dem Abbau, der Exploration und Akquisition von Edelsteinlizenzen befasst. Furas Hauptsitz befindet sich in Toronto, Kanada und der Sitz der Hauptverwaltung ist im Almas Tower in Dubai. Fura wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "FURA" gehandelt. Fura beschäftigt sich mit der Exploration von Ressourcenliegenschaften in Kolumbien und besitzt eine 76 % Beteiligung an der Smaragdmine Coscuez in Boyaca, Kolumbien. Fura beschäftigt sich ebenfalls mit der Exploration und dem Abbau von Rubinen in Mosambik durch eine 80%-Effektivbeteiligung an vier Rubinlizenzen (4392, 3868, 3869 und 6811), die das Unternehmen im November 2017 erwarb. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Regulatorische Erklärungen Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Auswirkungen von Managementterminen, die Explorationsaktivitäten und Bergbauaktivitäten des Unternehmens sowie die Leistung des Unternehmens. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "Pläne", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", " Vorhersagen "," beabsichtigt "," antizipiert "oder" ahnt nicht "oder" glaubt "oder Variationen solcher Wörter und Sätze oder geben an, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse" können "," könnten "," würden ", "Könnte" oder "wird genommen werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten abweichen aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; regulatorische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Auslandseinsätzen, Unsicherheiten in Bezug auf die Lagerstätte Coscuez, die nie modernen Abbaumethoden unterworfen wurden, sowie keine umfassende Machbarkeitsstudie; Altlastenrisiken, Titelrisiken und andere Risiken der Bergbauindustrie. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Informationen sich als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit geltenden Wertpapiergesetzen. 