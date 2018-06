Mannheim (ots) - Ritterschlag für den INTER CyberGuard: Laut FOCUS MONEY schützt kein anderes Versicherungsprodukt im deutschsprachigen Raum Privatnutzer umfangreicher und effektiver vor den Folgen von Angriffen aus dem Internet. Dies stellt das renommierte Finanzmagazin in der aktuellen Ausgabe (26/2018) im Rahmen eines umfangreichen Tests entsprechender Policen fest. Der INTER CyberGuard (intercyberguard.de) erhält als souveräner Sieger die Auszeichnung "Beste Cyber-Versicherung 2018". In 22 Kategorien wurden neun Cyber-Policen auf Basis ihrer Allgemeinen Versicherungsbedingungen analysiert und bewertet. Im Zentrum des Tests steht der Umfang der Leistungen, der je nach Produkt teilweise stark variiert. Das Spektrum reicht von einer finanziellen Absicherung beispielsweise im Betrugsfall beim Online-Shopping, bei Daten- oder Identitätsdiebstahl und Hacker-Angriffen, über den Ersatz von beschädigter Hard- und Software, bis hin zu juristischer und psychologischer Erstberatung. In der Addition erreicht der INTER CyberGuard als einziges Produkt eine zweistellige Punktzahl und lässt mit 17 Punkten sämtliche Mitbewerber mit großem Abstand hinter sich.



"Wir freuen uns wahnsinnig über dieses Ergebnis", so Michael Schillinger, Vertriebsvorstand der INTER Versicherungsgruppe. "Allein die Tatsache, dass sich FOCUS MONEY dem Thema Internetkriminalität annimmt, ist sehr begrüßenswert - denn trotz exponentiell steigender Opferzahlen ist nur ein alarmierend geringer Prozentsatz der Deutschen vor den zahlreichen Angriffen aus dem Netz geschützt. Wer sich und seine Familie bei der unübersichtlichen Gefahrenlage gut abgesichert wissen möchte, kommt um den INTER CyberGuard aktuell nicht herum."



In nahezu allen Kriterien konnte die Cyber-Police der INTER überzeugen. Als Rundum-Paket aus Versicherung, Expertenberatung und Sicherheitssoftware für Privatpersonen schützt der INTER CyberGuard vor den Folgen von Angriffen auf den PC, mobile Endgeräte sowie Smart-Home-Technik. Inbegriffen ist zudem eine juristische Beratung, zum Beispiel für Urheberrechtsfragen, sowie eine psychologische Erstberatung in Fällen von Cybermobbing. Bei Bedarf kann die Police im Exklusiv-Tarif auf eine zweite Person, im Premium-Tarif auf die ganze Familie ausgeweitet werden. Die Deckungshöchstsumme, mit der finanzielle Schäden durch Cyber-Angriffe und die Folgen abgesichert sind, beträgt - je nach Kundenwunsch - 10.000 oder 15.000 Euro. Ein besonderes Plus ist Norton Security Online, eine Sicherheitssoftware, die für die wichtige Prävention sorgt und ebenfalls zum Gesamtpaket gehört.



