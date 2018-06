Die Kursstärke der Volkswagen-Aktie haben Händler am Mittwoch zum Teil als Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste gewertet. Die Aktien setzten sich mit einem Plus von rund 2 Prozent auf 155,30 Euro an die Spitze des Dax . Seit Freitag hatten sie rund 5 Prozent verloren, seit dem Hoch von Anfang Mai hatten sich die Verluste auf 15 Prozent summiert.

Als kursstützend könnte sich auch die Kooperation mit Ford erweisen. "Ford hat VW im Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen viel zu bieten", schrieb Analyst Ryan Brinkman von JPMorgan. Mit dem Modell Transit seien die US-Amerikaner in diesem Geschäft weltweit führend. Die Wolfsburger dürften zudem an der Technologie von Ford für das autonome Fahren interessiert sein.

Aus charttechnischer Perspektive haben die Papiere von VW am Vortag den Rückfall unter 150 Euro vermieden. Diese Unterstützungszone hatte bereits Anfang März gehalten, nachdem der Kurs zuvor über Wochen stark nachgegeben hatte./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007664039

AXC0146 2018-06-20/13:09