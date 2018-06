Auf seiner ersten US-Reise lässt Bundespräsident Steinmeier Trumps Attacken an sich abprallen. Lieber sucht er in Kalifornien nach einer neuen Rolle für Deutschland - unabhängig davon, wer das Weiße Haus regiert.

Am Dienstagmorgen eröffnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Konferenz im Getty Center in Los Angeles, dann flog er nach San Francisco, um an der Stanford Universität über die Ethik der Digitalisierung und die Rolle der Künstlichen Intelligenz zu diskutieren. Kurz ging es auf einen Schwatz im Hoover-Institut zu Ex-Außenministerin Condoleezza Rice. Die beiden sind aus den Zeiten, als Steinmeier Außenminister war, gut miteinander bekannt. Rice kennt sich im Machtgefüge der Republikaner aus. Und der kalifornische Gouverneur Jerry Brown, den Steinmeier danach im deutschen Generalkonsulat in San Francisco traf, ist einer der einflussreichsten Politiker der Demokraten.

Nach über zwölf Stunden Meeting-Marathon wirkte Steinmeier am Dienstagabend im St. Francis Yacht-Club immer noch frisch, genoss einen kalifornischen Chardonnay und den atemberaubenden Blick auf die Golden Gate Bridge.

Es ist sein erster Besuch als Bundespräsident in den USA. Eine Art Studienreise für das deutsche Staatsoberhaupt, um mittels eigener Eindrücke ein besseres Gespür dafür zu bekommen, wie im bevölkerungsreichsten Staat der USA auf die Bundesregierung im fernen Washington geschaut wird und welche Veränderungen sich anbahnen könnten. Im November finden in den USA Kongresswahlen statt. Sie entscheiden über die künftige Handlungsfreiheit von US-Präsident Donald Trump. Kalifornien wird dabei das Zünglein an der Waage spielen.

In Washington schaute Steinmeier diesmal nicht vorbei. Das ist kein Affront, denn Trump sieht eher Kanzlerin Angela Merkel als sein Gegenüber. Steinmeiers Vorgänger haben bis auf Joachim Gauck auf ihren US-Reisen das Weiße Haus stets ausgelassen. Dabei wäre ein Aufeinandertreffen der beiden so gegensätzlichen Charaktere Steinmeier und Trump gerade im Moment besonders interessant.

Denn die Lage in Deutschland wird an diesem Dienstag besonders heftig in den US-Medien diskutiert. Allerdings nicht wegen Steinmeiers Besuch. Bis auf die kurzfristige Sperrung von Highways zwecks freier Fahrt für den deutschen Präsidenten und seine Delegation nimmt kein Amerikaner diesen wirklich wahr. Auch nicht wegen der Pleite bei der Fußball-WM, über die nur mexikanisch-stämmige Amerikaner im Bilde sind. Nein, es ist Trump, der das Asyl-Chaos und die vermeintlich überbordende Kriminalität in Deutschland anprangert. Natürlich via Twitter.

Kurz darauf legte er auf dem Kurznachrichtendienst nach, dass ein Land ohne Grenzen eigentlich gar kein Land sei.

Man merkt, dass Steinmeier gern etwas entgegnen würde, zumindest öffentlich ...

