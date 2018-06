Der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi wird bei seinem Börsengang offenbar deutlich weniger Geld einnehmen als ursprünglich erwartet.

Der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi wird bei seinem Börsengang in Hongkong laut einem Medienbericht deutlich weniger Geld einnehmen als ursprünglich erwartet. Die Firma peile aktuell einen Erlös von umgerechnet bis zu 6,1 Milliarden US-Dollar (5,3 Milliarden Euro) an, schrieb der Finanzdienst Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen.

Nach früheren Medienberichten sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...