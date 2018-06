Frankfurt (www.fondscheck.de) - Market Access erweitert das Angebot an Exchange Traded Funds, kurz ETFs, auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem neuen Smart-Beta-ETF - Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF - EUR Share Class (ISIN LU1750178011/ WKN A2JHE8) - würden Anleger erstmals die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung eines Portfolios mit chinesischen Aktien zu partizipieren, die ein möglich geringes Schwankungsrisiko vorweisen würden, das sich in der Varianz messen lasse. ...

