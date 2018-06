Bonn (ots) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan braucht an diesem Sonntag die absolute Mehrheit, um seine Präsidialreform durchzusetzen, die ihm noch mehr Macht verschafft. Ob er schon im ersten Wahlgang siegen wird, ist nicht mehr so sicher. Der absolute Rückhalt scheint zu bröckeln und die Opposition mobilisiert. Wahlentscheidend könnten die Stimmen der 1,44 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland sein. 63 Prozent der Deutsch-Türken haben bei der letzten Wahl 2017 für Erdogan gestimmt.



Anke Plättner diskutiert mit: Ozan Ceyhun, Berater der AKP Ünsal Arik, deutsch-türkischer Profiboxer Eva Quadbeck, Rheinische Post Günter Seufert, Stiftung Wissenschaft und Politik



