Die Heizölpreise steigen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit durchschnittlich 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter marginal an. Jüngste API-Daten und Produktionsausfälle in Libyen stützten die Ölpreise leicht, richtungsweisende Impulse bleiben jedoch aus. Die Ölpreise sind im frühen Mittwochhandel gestiegen, bedingt durch den vom American Petroleum Institute (API) verkündeten Rückgang der US-Rohöllagerbestände ...

