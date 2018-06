Die Aktie des Oberflächeninspektionsspezialisten ISRA Vision ist bekanntlich noch recht neu im TecDAX. Dennoch ist ihre Performance ? allerdings nicht erst seit der TecDAX-Aufnahme ? sehr beeindruckend. So hat die Aktie in den letzten drei Monaten mehr als +32% und in den letzten vier Wochen knapp +20% zulegen können. Allerdings verzeichnete sie in der abgelaufenen Woche auch Kursverluste von mehr als -6%. Ist das vielleicht ein Grund zur Besorgnis?

Normale Konsolidierung nach Mega-Kursrally!

Um ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...