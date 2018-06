Die Zahl linksextremistischer Gewalttaten ist in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren stark gestiegen. Jetzt warnt der Verfassungsschutz.

Linksextremistische Gewalt wird nach Einschätzung des Verfassungsschutzes zu einer immer größeren Gefahr in Deutschland. "Das derzeitige Niveau der Gewalt und Aggression von Linksextremisten sowohl gegen Polizeibeamte als auch gegen zivile Personen und Einrichtungen ist besorgniserregend", sagte Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen am Mittwoch in Berlin.

Der in der linksextremistischen Szene lange geltende Konsens der Ablehnung von Gewalt ...

