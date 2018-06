DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.54 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.775,00 +0,32% +2,23% Euro-Stoxx-50 3.456,57 +0,62% -1,35% Stoxx-50 3.078,73 +0,98% -3,12% DAX 12.739,97 +0,49% -1,38% FTSE 7.698,62 +1,25% -0,70% CAC 5.413,45 +0,42% +1,90% Nikkei-225 22.555,43 +1,24% -0,92% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,66 +16

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,01 65,07 -0,1% -0,06 +8,8% Brent/ICE 75,13 75,08 +0,1% 0,05 +15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,02 1.274,77 -0,1% -1,75 -2,3% Silber (Spot) 16,29 16,29 -0,0% -0,00 -3,8% Platin (Spot) 863,20 869,50 -0,7% -6,30 -7,1% Kupfer-Future 3,04 3,05 -0,2% -0,01 -8,6%

Die Ölpreise zeigen sich weiter sehr volatil. Nach den Abgaben am Dienstag ging es zwischenzeitlich leicht nach oben. Aktuell zeigen sich die Preise kaum verändert. Im Blick steht übergeordnet die Sitzung der Opec am Freitag, auf der es um eine Fördererhöhung gehen soll. Zuvor dürften die wöchentlichen US-Lagerdaten für einen Impuls sorgen. Mit der nachlassenden Risikoscheu gibt der Goldpreis weiter nach und baut damit die Abwärtstendenz des Vortages noch etwas aus. Hier hatten sinkende Preise bei den Industriemetallen den Golpreis belastet.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den deutlichen Abgaben an der Wall Street am Vortag dürfte es zur Wochenmitte zu einer leichten Erholung kommen. Übergeordnet schwelt der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter, es hat aber keine neuen Drohungen gegeben. "Je länger der Streit andauert und je weiter wir diesen Weg gehen, desto größer sind die Chancen, dass es tatsächlich so bleibt", sagt Tim Courtney, Chief Investment Officer bei Exencial Wealth Advisors. Einige Analysten rechnen dagegen mit einer vorübergehenden Unterbrechung des Handelskonflikts, so dass sich die Risikobereitschaft wieder erhöhen könnte. Für "Abwechslung" vom Dauerthema Handelsstreit könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Bei den Einzelwerten stehen vor allem Index-Änderungen im Fokus. So endet nach 111 Jahren für die Aktie von General Electric (GE) die Mitgliedschaft im Dow-Jones-Index. Für GE steigt nun die Aktie der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance in den Dow auf. Die Änderungen werden mit Handelsbeginn am 26. Juni wirksam, wie S&P Dow Jones Indices mitteilte. GE zeigen sich vorbörslich mit einem Minus von 3,2 Prozent, Walgreens werden noch nicht gehandelt. Der Telekomkonzern AT&T will offenbar das Internet-Technologie-Unternehmen AppNexus übernehmen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, verhandelt AT&T aktuell über den Kauf des Anbieters von Technologien für die digitale Vermarktung für rund 1,6 Milliarden US-Dollar. Damit würde AT&T im digitalen Werbemarkt Fuß fassen, der bislang von den Platzhirschen Google und Facebook beherrscht wird. Für die Aktie von AT&T geht es um 0,7 Prozent nach oben, AppNexus sind noch nicht aktiv. Die Starbucks-Aktie verliert 4,5 Prozent. Die US-Kaffeehauskette will im Fiskaljahr 2019 weitaus mehr Geschäfte schließen als bislang angenommen. Zur Begründung verwies das Unternehmen auf den mangelnden Erfolg der betroffenen Filialen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -130,00 Mrd USD zuvor: -128,16 Mrd USD 16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach drei Verlusttagen setzen Europas Börsen am Mittwochmittag ihre zaghafte Erholung fort. Dabei wachsen die Kursaufschläge aber nicht in den Himmel. Denn an dem übergeordneten Bild habe sich nichts geändert, heißt es. Die Konjunktur in Europa sei bereits ins Stocken geraten, die Krise in der Eurozone schwele vor sich hin, und über allem hänge unverändert der Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Aktie des französischen Außenwerbungsspezialisten JCDecaux legt in Paris um 7,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot für den australischen Wettbewerber APN abgegeben hat. APN wiederum interessiert sich für einen heimischen Konkurrenten. Die Übernahmeofferten zeigen laut Händlern, dass Außenwerbung noch immer ein interessantes Thema ist. Die im MDAX notierte Ströer-Aktie zeigt sich von der Entwicklung unbeeindruckt, sie gibt um 0,4 Prozent nach. Wie bereits angekündigt, verkauft Ceconomy das defizitäre Russlandgeschäft und beteiligt sich im Gegenzug am führenden Händler für Unterhaltungs-Elektronik in dem Land. Die Media-Saturn-Holding, deren 80-prozentiger Mehrheitseigner Ceconomy ist, steigt mit 15 Prozent an PJSC M.Video der Safmar-Gruppe ein. Der Deal wird den Gewinn von Ceconomy dieses Jahr massiv belasten. Nach dem Kursabschlag von fast 10 Prozent am Vortag steigen Ceconomy um 4,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.20 Uhr Di, 17.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1562 -0,20% 1,1573 1,1579 -3,8% EUR/JPY 127,28 -0,22% 127,48 127,44 -5,9% EUR/CHF 1,1533 +0,05% 1,1528 1,1521 -1,5% EUR/GBP 0,8787 -0,15% 0,8789 1,1379 -1,2% USD/JPY 110,09 +0,05% 110,14 110,05 -2,3% GBP/USD 1,3158 -0,12% 1,3168 1,3177 -2,6% Bitcoin BTC/USD 6.653,18 -1,5% 6.627,79 6.757,98 -51,3%

Am Devisenmarkt neigt der Euro bereits wieder zur Schwäche. Nach einer Erholung Richtung 1,16 Dollar notiert er bei 1,1562 Dollar. Die Devisenstrategen der Commerzbank sehen für den Dollar Aufwärtsrisiken, da Zölle für eine höhere Inflation und damit höhere Zinsen in den USA sprechen. Doch dem gegenüber stehe ein wichtiges Risikoszenario. Wenn die realwirtschaftlichen Effekte eines Handelskrieges den inflationären Effekt überwiegen, könnte der US-Dollar unter die Räder geraten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem Ausverkauf am Dienstag sind die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zur Wochenmitte auf Erholungskurs gegangen. Für etwas Entspannung sorgte laut Marktbeobachtern, dass sich die USA ungeachtet der jüngsten Strafzollgebärden als weiterhin für einen Dialog mit China offen zeigten. An den US-Börsen war die Reaktion am Dienstag auf die jüngste Eskalation im Handelsstreit deutlich moderater ausgefallen als zuvor in Asien und Europa. In Sydney erreichte der S&P/ASX-200 sogar den höchsten Schlussstand seit zehn Jahren. Angetrieben wurde der Index insbesondere von Kursgewinnen der schwer gewichteten vier großen Banken des Landes. Der Subindex der Bankenaktien legte um 2,3 Prozent zu. Der Schanghai-Composite hinkte bei der im Handelsverlauf verfestigten Erholung etwas hinterher. In Shenzhen und im Hongkonger Späthandel machten die Indizes dagegen mehr Boden gut, ohne freilich die massiven Verluste des Vortages wieder wettzumachen. In Tokio erholte sich der Nikkei-225-Index dank einer späten Rally. Er hatte am Dienstag auf einem Neuneinhalbmonatstief geschlossen. Der Markt habe nach vorne geschaut auf die Berichtssaison über das zweite Quartal 2018 in wenigen Wochen, sagte Masayuki Kubota, Chefstratege bei Rakuten Securities. Unter den Einzelwerten erholten sich ZTE in Hongkong um rund 13 Prozent - allerdings von extrem ermäßigten Niveaus kommend. Der Handel mit der Aktie des Telekomausrüsters läuft erst seit der Vorwoche wieder, nachdem die USA einen existenzbedrohenden Lieferbann gegen ZTE verhängt hatten wegen unterlaufener Sanktionen gegen den Iran. Dieser Bann ist mittlerweile aufgehoben. Seitdem hat die Aktie aber 62 Prozent an Wert verloren.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt zeigen sich kaum verändert. Gegenüber den nachrangigen Anleihen bei den Finanzwerten nehmen die Investoren allerdings eine etwas vorsichtigere Haltung ein. Mit Blick auf das zweite Halbjahr gehen die Creditstrategen der LBBW nicht davon aus, dass die Ausfallraten deutlich steigen. Der Konjunkturzyklus sei zwar bereits in einer späten Phase, allerdings haben die Unternehmen anders als im letzten Zyklus deutlich zurückhaltender investiert. Zumindest beim Thema M&A zeigte sich zuletzt aber auch in Europa ein markanter Anstieg. Jedoch sind die Bilanzrelationen robuster als 2007. Ein Abschwung sollte daher besser zu verkraften sein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer drückt Monsanto-Konsortialkredit auf 15 Milliarden Dollar

Bayer kommt mit der Rückführung seiner großen Brückenfinanzierung für die Monsanto-Übernahme gut voran. Mit Hilfe der am Dienstag platzierten Anleiheemissionen und der inzwischen abgeschlossenen Kapitalerhöhung gelang es dem Konzern aus Leverkusen, den Konsortialkredit bei verschiedenen Banken um weitere 28 Milliarden Dollar zu drücken, wie ein Bayer-Sprecher sagte. Zuletzt habe die Brückenfinanzierung noch ein Volumen von 43 Milliarden Dollar gehabt.

Merck KGaA und Alibaba Health vereinbaren Kooperation in China

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 20, 2018 07:02 ET (11:02 GMT)

Das Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck hat eine Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit mit dem im Gesundheitssektor tätigen chinesischen Online-Unternehmen Alibaba Health unterzeichnet. Ziel der Kooperation ist nach Angaben des DAX-Konzerns der verbesserte Zugang zu Gesundheitsleistungen für Patienten und deren Familien in China.

Audi kooperiert mit Hyundai bei Brennstoffzellen

Audi verbündet sich bei der Entwicklung der Brennstoffzellen-Technologie mit dem südkoreanischen Autohersteller Hyundai. Ziel sei das schnellere und effizientere Erreichen der Großserien-Reife für die Brennstoffzelle. Die Hersteller wollen sich wechselseitig Zugang zu Patenten und zu nicht wettbewerbsrelevanten Bauteilen geben.

Porsche beteiligt sich an kroatischer Sportwagenfirma Rimac

Porsche hat sich mit 10 Prozent an dem Technologie- und Sportwagen-Unternehmen Rimac Automobili beteiligt. Rimac entwickelt und produziert Komponenten für die Elektromobilität und stellt selbst elektrische Supersportwagen her. Porsche erklärte, vor dem Hintergrund seiner Elektro-Offensive eine Entwicklungspartnerschaft mit Rimac anzustreben.

Amprion und Open Grid servieren Altmaier große Power-to-Gas-Anlage

Der Stromnetzbetreiber Amprion und der Gasleitungskonzern Open Grid wollen in Deutschland eine große Anlage zur Umwandlung von Ökostrom in Gas errichten. Bisher lassen sich diese Anlagen nicht wirtschaftlich betreiben, dennoch wollen beide Unternehmen vorangehen. "Im Augenblick brauchen wir Wohlwollen von Wirtschaftsminister Altmaier und der Bundesnetzagentur", sagte der Chef der Open-Grid-Holding, Stephan Kamphues.

Engie verkauft für 2,6 Mrd EUR Beteiligung an thailändischer Glow

Der französische Versorger Engie verkauft für 2,6 Milliarden Euro seinen 69-prozentigen Anteil an dem thailändischen Energieerzeuger Glow Energy an die ebenfalls in Thailand beheimatete Global Power Synergy. Mit diesem Schritt steigt Engie zudem aus der Kohleverstromung in der Region Asien-Pazifik aus.

Außenwerber JCDecaux will australischen Wettbewerber APN übernehmen

Der französische Außenwerber JCDecaux will seinen australischen Wettbewerber APN für insgesamt 1,1 Milliarden australische Dollar übernehmen. Während JCDecaux in Australien bislang primär über Stadtmöbel für die Außenwerbung präsent ist, ist die APN Outdoor Group auf Außenwerbung auf großen Reklametafeln spezialisiert, und wäre daher eine gute Ergänzung für JCDecaux, erklärte das französische Unternehmen seinen Vorstoß.

AT&T will AppNexus für rund 1,6 Milliarden Dollar kaufen - Kreise

Der US-Telekomriese AT&T will offenbar das Internet-Technologie-Unternehmen AppNexus übernehmen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, verhandelt die AT&T Inc aktuell über den Kauf des US-Anbieters von Technologien für die digitale Vermarktung für rund 1,6 Milliarden US-Dollar.

Moody's stuft Samsung Electronics auf "Aa3" von "A1" hoch

Die Ratingagentur Moody's hat den Technologiekonzern Samsung Electronics auf "Aa3" von "A1" hochgestuft. Moody's Investors Service begründete den Ratingschritt mit dem robusten Cashflow des südkoreanischen Technologieriesen, seinem überdurchschnittlich hohen Kapitalpuffer und seiner Technologie- und Marktführerschaft in Schlüsselsegmenten wie dem Speicherchip- und Smartphone-Geschäft.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2018 07:02 ET (11:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.