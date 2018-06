In Polen brennen regelmäßig Müll-Deponien. Kein Zufall, meinen Politiker. Sie sehen Brandstifter am Werk. Ihr Verdacht: Kriminelle machen mit Abfall aus ganz Europa ein lukratives, aber gefährliches Geschäft.

Rauchschwaden steigen über einer illegalen Müllhalde im zentralpolnischen Zgierz auf, alte Reifen stehen im südpolnischen Trzebin in Flammen, in Warschau sind es alte Möbel: Landesweit brennen in Polen so oft Abfall-Deponien wie kaum zuvor. In diesem Jahr habe es bislang schon 85 solche Brände gegeben - und das sei besorgniserregend hoch, warnt das Umweltministerium. Die Regierenden sehen Kriminelle der Abfallbranche am Werk. "Wir werden die Müll-Mafia verjagen", kündigte Regierungschef Mateusz Morawiecki an.

Der Vorwurf: Banden würden sich an zum Teil rechtswidrigen Müllimporten bereichern. Für schnelles Geld werde der Abfall nicht vorschriftsmäßig gelagert und verwertet, sondern einfach verbrannt. "Zumindest bei illegalen Deponien kann man davon ausgehen, dass absichtlich Feuer gelegt wurde, um den Müll loszuwerden", teilt das Warschauer Umweltministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Die genauen Brandursachen würden aber noch untersucht.

Nach Angaben des Umweltschutzamts importierte Polen 2016 rund 951.021 Tonnen Müll aus Europa. Für Länder wie Deutschland, Großbritannien und Italien, die mit Abstand den meisten Abfall schicken, sind Lagerung und Verwertung dort oft ...

