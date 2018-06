Anfang des Jahres hatte Takko seine erste Filiale in Frankreich eröffnet. In Europa soll das Geschäft noch weiter ausgebaut werden.

Der Textildiscounter Takko will die Zahl seiner Filialen in Europa bis Anfang 2020 auf mehr als 2000 erhöhen. Das kündigte Co-Chef Alexander Mattschull am Mittwoch bei der Präsentation der Quartalszahlen an. Aktuell betreibt das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...