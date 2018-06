Nevada Copper hat für die Erweiterung seines Kupferprojekts Pumpkin Hollow neue, gute Bohrergebnisse veröffentlicht. Sie zeigen, dass auch das Open Pit-Vorkommen noch erweiterbar ist. Zudem gab das Unternehmen ein Update zum Bau der Untertagemine ab.

Mineralisierung setzt sich in nördlicher Richtung fort

Nevada Copper (0,66 CAD | 0,43 Euro; CA64128F1099) baut derzeit auf seinem Kupferprojekt Pumpkin Hollow eine Untertagemine, die im dritten Quartal 2019 in Produktion gehen soll. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen daran, ein Open Pit-Vorkommen auf der Liegenschaft zu erweitern. Diese Ressource soll durch das laufende Bohrprogramm in nördlicher Richtung vergrößert werden, wo sich die Mineralisierung fortsetzt (siehe Graphik unten). Die jüngsten Resultate bestätigen diese Vermutung. So kam man in Bohrloch NC18-04 auf 1,11% Kupfer über einen Abschnitt von 38,2 Metern. Die Mineralisierung ist hier wesentlich dicker als bei den benachbarten Bohrlöchern und zeigt, dass sich diese kontinuierlich fortsetzt. Bisher lieferten alle Löcher aus diesem Abschnitt gute Resultate ab (zu den kompletten Bohrergebnisse). Hier sind weitere Bohrungen geplant, um mehr Informationen über das Vorkommen zu erhalten. Zudem wird vermutet, dass sich die Mineralisierung auch nach Westen hin weiter fortsetzt (Graphik: NC18-11 etc.). Auch hier wird es weitere Bohrungen geben.

Untertagemine: Ramp Up voll im Zeitplan

Daneben gab das ...

