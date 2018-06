Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-20 / 13:06 *Pressemitteilung* *Bloxolid startet Pre-Sale des neuen Silber-Produkts ARG3NTUM* Isernhagen, 20. Juni 2018 *Die Bloxolid GmbH mit Sitz in Isernhagen/ Hannover hat heute bekanntgegeben, dass sich Kunden ab sofort für den Vorverkauf des neuen, digital abgewickelten Silber-Produkts ARG3NTUM registrieren können. Interessenten finden unter www.ARG3NTUM.com nähere Informationen zum Produkt und haben die Möglichkeit, direkt und kostengünstig Silber in beliebiger Menge ab einem Gramm zu erwerben.* Die Bloxolid GmbH hat bereits kurze Zeit nach Bekanntgabe der Übernahme durch die Schweizer Novavisions AG einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Innovation des Edelmetallhandels erreicht: Heute startet die Registrierung für den Vorverkauf der zu 100% mit physischem Silber hinterlegten Krypto-Währung ARG3NTUM. Sobald das auf der Stellar Blockchain basierende technische Setup vollständig implementiert worden ist, wird das im Rahmen der Pre-Sale-Phase erworbene Silber in ARG3NTUM Coins umgewandelt. Die derzeitige Planung sieht vor, dass die technische Entwicklung und anschließende Wandlung voraussichtlich bis Ende des Jahres erfolgen wird. Bloxolid bietet bereits in der ersten Produktversion von ARG3NTUM einen sehr attraktiven Silberpreis bei einer gleichzeitig niedrigeren Differenz zwischen An- und Verkaufspreis. Die günstigen Konditionen ergeben sich u.a. daraus, dass die Bloxolid GmbH das Silber in Kanada erwirbt - dort wird keine Mehrwertsteuer beim Kauf von Silber erhoben. Auch die Beschaffung des Silbers in der Größeneinheit von Barren verschafft Bloxolid einen Preisvorteil im Vergleich zu kleineren Stückelungen wie Münzen. Zusätzlich zahlt die effiziente Abwicklung durch einen vollständig digitalen Kaufprozess auf die günstigen Konditionen ein. Die Lagerung des erworbenen Silbers erfolgt in kanadischen Hochsicher-heitslagern und wird regelmäßig durch renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auditiert. *Über Bloxolid GmbH* Die im Dezember 2017 gegründete Bloxolid GmbH verfolgt die Mission, reale Werte wie Edelmetalle mit innovativer Blockchain-Technologie zu verbinden und damit eine neue Klasse sicherer und stabiler Vermögenswerte zu schaffen. Das Angebot von Bloxolid begründet mit klaren Vorteilen einen neuen Standard für den zeitgemäßen Handel realer Werte. Durch günstige Konditionen, einfache Abwicklung und hohe Transparenz will es den Edelmetall-Handel revolutionieren und sich als sichere Investment-Möglichkeit am Krypto-Markt etablieren. *Kontakt für Presseanfragen* Lienhardt Meyer (CMO) +49 (0) 511 2286447 Lienhardt.Meyer@bloxolid.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Bloxolid GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2018-06-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 697121 2018-06-20

