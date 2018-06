Das amerikanische Bankinstitut Fifth Third Bancorp (ISIN: US3167731005, NASDAQ: FITB) wird seinen Aktionären am 16. Juli 2018 eine Dividende von 18 US-Cents für das zweite Quartal 2018 ausbezahlen. Dies ist eine Anhebung um 13 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Record date ist der 29. Juni 2018. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von ...

