Bonn (ots) - Am kommenden Sonntag, 24. Juni, finden in der Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Abstimmung um über ein Jahr vorgezogen. Das Datum ist von besonderer Bedeutung: Es ist nicht nur die erste direkte Abstimmung über Erdogan seit 2014, sondern zugleich der Tag, an dem das umstrittene neue Präsidialsystem in Kraft treten soll. Es wird die Rolle des Staatsoberhauptes - im Fall einer Wiederwahl also Erdogan - noch einmal deutlich stärken. phoenix widmet der Türkei einen Themenabend mit den folgenden Sendungen:



20.15 Uhr: Mensch Erdogan! - Die Geheimnisse des türkischen Präsidenten (Film von Nadja Kölling, Caroline Reiher, ZDF/2016) 21.00 Uhr: Stunde Null - Wohin steuert die Türkei? (Film von Michael Behrens, ZDFinfo/2017) 22.15 Uhr: phoenix Runde: Die Türkei vor der Wahl - Erdogan kämpft um die Macht



