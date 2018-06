Das britische Pfund steht am Mittwoch unter Druck und so fiel der GBP/USD zur 1,3160, bevor im britischen Parlament eine wichtige Abstimmung stattfindet. GBP/USD mit Brexit Bedenken schwächer Das Cable fällt heute bereits die 3. Sitzung in Folge, nach dem es zuletzt zu einem Bruch unter die kritische Unterstützung von 1,3200 gekommen war und somit ...

