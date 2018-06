Während Donald Trump den Welthandel zerschmettert, triumphieren Populisten und Autokraten. Dem Westen fällt außer Wirtschaftswachstum kaum ein Gegenrezept ein - dabei ist genau dieser Fetisch Teil des Problems.

Es sind wilde Zeiten. Da brüskiert Donald Trump mal eben per Tweet die mächtigsten Wirtschaftsführer der Welt. Da eilt Bundeskanzlerin Merkel ins Fernsehen, um hektisch Rettungslinien zu ziehen. Da inszenieren zwei exzentrische Politiker in einer Art diplomatischer Reality-Show einen Abrüstungsdeal. Und gleichzeitig frohlocken autokratische Herrscher in Asien und Russland, dass es nun endlich vorbeigeht mit Liberalismus und Demokratie.

Lieb gewonnene Gewissheiten wanken längst. Dass der Westen im Ringen der Weltmächte weiterhin den Ton angeben wird, ist fraglich. Dass Menschen auf der ganzen Erde nach freiheitlichen Ordnungen streben, ist mindestens ungewiss. Und vom "Ende der Geschichte" im Wettstreit der politischen Systeme hat man auch lange nichts mehr gehört.

Vor allem in den Ländern des Westens drängt Unsicherheit ins System. In großen Teilen der Bevölkerung herrscht Angst. Angst vor dem eigenen Abstieg, Angst vor Migration, Angst vor Digitalisierung, Robotern und Künstlicher Intelligenz. Dazu mischen sich Ressentiments über Politik, Medien, Wissenschaft und Kunst. Über das Establishment.

Das alles spielt Populisten, Autokraten und Exzentrikern in die Hände. Egal ob AfD, Front National oder Lega Nord, ob Donald Trump, Kim Jong Un oder Wladimir Putin: Sie alle schweben aktuell auf einem Hoch. Sie alle nutzen eine Erkenntnis. Sie arbeiten mit Gefühlen statt Zahlen. Mit Stimmungen statt Wachstumsziffern.Genau das verstehen Demokraten und Liberale nicht. Sie versuchen die Angriffe auf ihre Systeme noch immer mit alten Formeln abzuwehren. Mit Jubelfeiern auf zwei Prozent Wirtschaftswachstum, mit höheren Grundfreibeträgen, Recht auf Brückenteilzeit und Verweisen auf kraftstrotzende Konjunkturindikatoren.

Doch ...

