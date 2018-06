Erstmals seit 2009 erhält die Unicef einen Einblick in die Entwicklung von Kindern in Nordkorea. Demnach ist Mangelernährung weiter ein Problem.

In nie da gewesener Offenheit hat Nordkorea die Situation der Kinder im Land nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef erfasst. Eines der Ergebnisse: die Zahl der wegen Mangelernährung in ihrer Entwicklung gehemmten Kinder liegt bei 19 Prozent, wie Unicef am Mittwoch in Genf berichtete.

Das sei eine deutliche Verbesserung: bei einer Erhebung 2009 seien es noch 32 Prozent gewesen. Unter den Vier- ...

