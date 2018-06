Juni 2018: Der 5. Mining On Top: Africa Summit (MOTA 2018) steht unmittelbar bevor und gilt mit über 100 gezielt ausgewählten Delegierten, deren Teilnahme an der Konferenz erwartet wird, schon jetzt einmal mehr als Erfolg. Die Veranstaltung wird vom 3.-4. Juli 2018 im renommierten Mövenpick Hotel in Genf staffinden. Die von AME Trade Ltd. organisierte angesehene Konferenz ist stolz darauf, von Branchenführern wie Zimplats, Global Atomic Corporation und PIX4D gesponsert zu werden. Bei der Konferenz sind VIPs und Würdenträger wie Winston Chitando, Minister für Bergbau und Entwicklung des Bergbausektors von Zimbabwe, Ibrahima Gueye, Generalsekretär beim Ministerium für Bergbau und Geologie, Senegal, Dr. Morie Manyeh, Minister für Bergbau und Bergbauressourcen, Sierra Leone, Mamady Fofana, Geschäftsführer der SOGUIPAMI, Guinea, und Jane Owen, britische Botschafterin für die Schweiz und Liechtenstein, anwesend. Der Anstieg der Rohstoffpreise führt derzeit zu beispiellosen Veränderungen auf dem afrikanischen Bergbausektor. Reformen bei der Bergbaupolitik und den zugehörigen Gesetzen zielen darauf ab, Investitionen anzulocken, während die Integration von technologischen Innovationen in die tägliche Arbeit die Kosten reduzieren und das Ereichen nachhaltiger Ziele ermöglichen soll. Zusammengenommen haben diese Faktoren zu Investmentchancen in verschiedenen afrikanischen Ländern geführt, in denen Investoren von niedrigen Betriebskosten, noch nicht erschlossenen Rohstoffquellen und einem unternehmerfreundlichen Steuersystem (steuerlich abzugsfähige Kosten und Verluste) profitieren können. Vor diesem Hintergrund wird der MOTA 2018 seinen Schwerpunkt darauf legen, Kontakte zwischen afrikanischen Regierungen und europäischen Bergbauunternehmen zu knüpfen, wobei sich die Finanzinvestoren darauf konzentrieren werden, die Beziehungen zwischen allen Beteiligten zu stärken, um eine langfristige Wertschöpfung zu ermöglichen und die vielversprechendsten Rohstoffe zu identifizieren. Das Motto des MOTA 2018 lautet: "Europa als Partner für den afrikanischen Bergbau." Vorteile und Möglichkeiten für die Teilnehmer der Veranstaltung: - Fundierte Marktkenntnisse durch die von unserer Expertenrunde präsentierten Einblicke in die Branche. - Möglichkeit zum Networking mit Fachleuten aus der Bergbau-, Energie- und Erdölbranche. - Ein interaktives zweitägiges Programm, bei dem sie die Möglichkeit haben, mit den Entscheidungsträgern der Rohstoffindustrie zu sprechen und zu diskutieren. - Neue Geschäftskontakte und zukünftige Partnerschaften. Zu den wichtigsten Sprechern, die beim MOTA 2018 Vorträge halten werden, gehören: - Hassan Baraze Moussa, Minister für Bergbau des Niger - Winston Chitando, Minister für Bergbau und Entwicklung des Bergbausektors von Zimbabwe - Ibrahima Gueye, Generalsekretär beim Ministerium für Bergbau und Geologie, Senegal - Jane Owen, britische Botschafterin für die Schweiz und Liechtenstein - Janvier Nkurunziza, Chief, Commodity Research and Analysis, UNCTAD - Steve Letwin, CEO, IAMGOLD - Akshai Fofaria, Partner, Pinsent Masons - Rudolph de Bruin, Partner, AMED Funds - Louis Coetzee, CEO, Kibo Mining - Dana Kallasch, Mitbegründerin, Head of Legal and Operations, Commodity Capital - Ingo Hofmaier, Partner, Metals and Mining, Hannam & Partners - Claude Bejet, Swiss Mining Club - Stephen Roman, Präsident und CEO, Global Atomic Corporation - Harry Anagnostaras-Adams, Executive Chairman, KEFI Minerals - Joel Holiday, Group Exploration Manager, Randgold Resources - René Zarske, Projektmanager für Bergbau, Südliches Afrika - Deutsche Industrie- und Handelskammer AHK - Gabriele Ruggiero, Key Account Sales Executive, Pix4d - Tawana Kupe, Professor, Wits Mining Institute - Alexander Mhembere, CEO, Zimplats - Daniel Major, Chief Executive Officer, Goviex Uranium - Bernard Alyward, CEO, Alufer Mining - Angelos Damaskos, Chief Executive Officer, Sector Investment Managers - Cobus Visagie, CEO, Africa Merchant Capital - Dragan Kilibarda, Head of Trading, TMT Metals - Simon Cohen, Trader für Nichtedelmetalle, Danex Resources Wir freuen uns darauf, Sie beim MOTA 2018 begrüßen zu dürfen! Bekanntmachung durch die APO Group im Namen von AME Trade Ltd. Weitere Informationen finden Sie auf der MOTA Website. -ENDE- Das MOTA-Team kontaktieren: Website: ametrade.org/miningontopafrica Tel.: +44 (0) 207 700 4949 E-Mail: marketing@ametrade.org Medienanfragen und -partnerschaften: E-Mail: marketing@ametrade.org Tel.: +44 (0) 207 700 4949 Folgen Sie den neuesten Nachrichten über MOTA auf Facebook & Twitter: MOTASUMMIT. Über AME Trade Ltd: Die Business-to-Business-Veranstaltungen von AME Trade bieten wichtige praktische Informationen für Unternehmen, die danach streben, ihre Geschäftsstrategien zu diversifizieren und neu auszurichten, um mit den schnelllebigen globalen Trends Schritt zu halten. Mit branchenspezifischen und auf bestimmte Länder konzentrierten Veranstaltungen sind wir jetzt einer der führenden Anbieter von strategischer Geschäftsanalytik (Business Intelligence) für die Regionen Afrika, Naher Osten und Südamerika. Zu unseren Dienstleistungen gehören auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Konferenzen, Fachmessen, Schulungsworkshops sowie Networking-Funktionen. AME Trade kontaktieren: AME Trade Ltd United House, 39-41 North Road, N7 9DP, London, UK Website: ametrade.org/miningontopafrica Tel.: +44 (0) 207 700 4949 E-Mail: marketing@ametrade.org Folgen Sie AME Trade in den Social Media: AMETrade linkedin.com/company/ame-trade twitter.com/ametrade facebook.com/ametrade

