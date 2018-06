Der Dow Jones Industrial verlor am Dienstag bis zu 1,6 Prozent an Wert. Dabei wurde eine wichtige Unterstützung markiert. Hier kam es im Tagesverlauf zu einer Erholung, aus der durchaus mehr erwachsen könnte. Doch Widerstände versperren die Rückkehr nach oben. Auf was Anleger achten müssen und wo bedeutsame Kursmarken liegen. Von Manfred Ries

