Warschau, Polen, und Vancouver, British Columbia



Ostara (http://www.ostara.com/) und Krevox (http://www.krevox.com/) haben heute bekannt gegeben, dass sie partnerschaftlich eine Einrichtung zur Rückgewinnung von Nährstoffen im Klärwerk Cielcza einrichten werden, um die Emissionen von Phosphor in die Ostsee zu reduzieren. Die Anlage wurde kürzlich im Rahmen der WEX Global Water & Energy Exchange-Konferenz für Finance & Partnership 2018 in Portugal mit dem Circulate Energy Award ausgezeichnet.



"Dieses Projekt ist das erste seiner Art in Polen und wird als Vorbild für andere Kläranlagen mit immer strengeren Phosphorgrenzwerten dienen. Die Anlage in Cielcza wird sowohl die Energierückgewinnung in Form von Biogas als auch die Nährstoffrückgewinnung in Form von hochwertigem Dünger maximieren und die fortschrittlichste Technologie auf dem heutigen Markt nutzen, die ebenso effizient wie kostengünstig ist", erklärt Tadeusz Krezelewski, Krevox President.



"Wir sind sehr stolz darauf, mit Krevox zusammenzuarbeiten, um eine kosteneffiziente und umweltfreundliche progressive Lösung zur Wiederherstellung der Ostsee-Biosphäre und Phosphorreduzierung in der Cielcza-Anlage anzubieten", sagt Dan Parmar, Ostaras President und CEO. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit beim Bau dieser Anlage, die als Vorbild für andere Klärwerke im gesamten Ostseeraum dienen wird".



Phosphor gilt als einer der Hauptverursacher der Verschmutzung durch Nährstoffe, da er aus zahlreichen Quellen, einschließlich Kläranlagen, in Gewässer gelangt. In den Gewässern fördert Phosphor Algenwachstum und -blüte, führt zu einer toxischen Nährstoffanreicherung, die als Überdüngung bzw. Eutrophierung bezeichnet wird und den Lebensraum Wasser zerstört und den Freizeitwert der Gewässer stark einschränkt.



Die Ostsee weist einen der höchsten Eutrophierungsgrade weltweit auf. Programme wie der Ostsee-Aktionsplan HELCOM Baltic Sea Action Plan (http://www.helcom.fi/baltic-sea-action-plan)(BSAP) verfolgen das ehrgeizige Ziel, die Meeresökologie für die Ostsee bis 2021 wiederherzustellen und machen erforderlich, dass Polen seine Phosphoremissionen in die Ostsee um 8.760 Tonnen reduziert.



Das im Klärwerk Cielcza implementierte Ostara-System zur Nährstoffrückgewinnung wird rund 50.000 Menschen im zentralpolnischen Kreis Jarocin zugute kommen. Die Technologie von Ostara trägt dazu bei, die Betriebseffizienz der Kläranlage Cielcza durch Vermeidung von Struvit bzw. MAP-Ablagerungen (zementähnliche Kesselsteinbildung in Rohrleitungen, verursacht durch Nährstoffanreicherung) und die Rückgewinnung von Phosphor mit Ostaras umweltfreundlichen Verfahren zu steigern. Der hochwertige, als Crystal Green® vermarktete Dünger wird im Klärwerk Cielcza im kommerziellen Betrieb erzeugt.



Crystal Green trägt noch weiter zum Schutz der Meeresumwelt der Ostsee durch seine einzigartige "Root-Activated" Wirkungsweise bei, die je nach Bedarf der Wurzeln Nährstoffe freisetzt, was die Nährstoffaufnahme durch die Pflanzen deutlich verbessert und die Auswaschung und den Abfluss in die umliegenden Gewässer erheblich reduziert.



Krevox plant eine Partnerschaft mit Ostara für den Bau mehrerer Anlagen in der baltischen Region, insbesondere in Polen, wo sich das Land im Rahmen des Ostsee-Aktionsplans (Baltic Sea Action Plan) mit einer 57%igen Nährstoffreduzierung das höchstgesteckte Ziel gesetzt hat, und der Druck, die durch starke Phosphoremissionen verursachten toten Zonen in der Ostsee anzugehen, weiter zunimmt.



Informationen zu Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc. & Crystal Green:



Ostara hilft, wertvolle Wasserressourcen zu schützen, weil das Unternehmen die Art und Weise verändert, wie Städte weltweit mit Nährstoffen im Abwasserstrom umgehen. Ostaras Pearl® Technologie ermöglicht die Rückgewinnung von Phosphor und Stickstoff aus kommunalen und industriellen Kläranlagen - die Stoffe werden im Anschluss in den hochwertigen, umweltfreundlichen Dünger Crystal Green® umgewandelt. Das Verfahren senkt die Kosten für die Kontrolle von Nährstoffen erheblich und hilft den Anlagen, die immer strengeren Grenzwerte einzuhalten und gleichzeitig die Betriebssicherheit zu erhöhen. Crystal Green liefert als erster granulierter Dünger mit kontinuierlicher Freisetzung Root-Activated Phosphor, Stickstoff und Magnesium (5-28-0 mit 10%Mg). Das Düngemittel wird über ein globales Netzwerk von Mischern und Distributoren an Landwirte in den Bereichen Rasen, Gartenbau und Landwirtschaft vermarktet. Die einzigartige "Root-Activated"-Wirkungsweise verbessert die Ernteerträge und die Turf-Performance und reduziert sowohl Auswaschung als auch Abfluss erheblich, was die lokalen Gewässer vor einer Überlastung durch Nährstoffe schützt. Ostara betreibt mehrere Standorte in Nordamerika und Europa. Weitere Informationen finden Sie unter ostara.com (http://ostara.com/) und http://www.crystalgreen.com.



Informationen zu Krevox:



Krevox wurde 1990 gegründet, als für Polen das Zeitalter der großen Veränderungen begann. Das Bewusstsein dafür, dass sauberes Wasser ein Garant für den schnellen Fortschritt von Zivilisation, Gesellschaft und Wirtschaft ist, besteht landesweit, beim einzelnen Bürger genau wie bei den Vertretern lokaler Regierungen und nationaler Behörden. Der Beitritt Polens zur EU machte nicht nur die Angleichung der Normen und Parameter für aufbereitetes Wasser erforderlich, sondern ermöglichte gleichzeitig den Einsatz finanzieller Mittel für die Modernisierung und den Bau neuer Infrastrukturen im Bereich der Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung im ganzen Land. Krevox hat stets Spitzentechnologie auf Weltklasseniveau vorgestellt und an die lokalen Bedürfnisse und Erwartungen angepasst, was von unseren Partnern geschätzt wird, und die Implementierung von mehr als 260 Wasseraufbereitungsanlagen für Städte, für die Industrie und für Krankenhäuser in 30 Jahren ist eine außergewöhnliche Leistung auf europäischer Ebene. Die beispiellose Referenzliste und zahlreiche in- und ausländische Preise machen Krevox zu einem führenden Anbieter von Wasseraufbereitungstechnologie in Europa und garantieren höchste Qualität.



