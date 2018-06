Der Handelsstreit zwischen den USA und anderen Ländern spitzt sich zwar zu. Dennoch läuft das Export-Geschäft der deutschen Maschinenbauer rund.

Unbeeindruckt von Handelskonflikten und dunkleren Wolken am Konjunkturhimmel haben Deutschlands Maschinenbauer ihr Exporttempo erhöht. In den ersten vier Monaten stieg die Ausfuhr von Maschinen "Made in Germany" einschließlich Preiserhöhungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 56,1 Milliarden Euro, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.

Die stärksten Zuwächse verbuchte die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie in den USA und China. Die Lieferungen in die Vereinigten Staaten legten um 7,5 Prozent zu. Die USA sind der wichtigste Einzelmarkt für die Branche, dicht gefolgt von China.

