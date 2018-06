Der Protektionismus steigt, die Signale für einen globalen Abschwung häufen sich. Wie krisenfest sind die großen Wirtschaftsnationen, wenn die nächste Rezession kommt?

Ende Mai rief Timo Wollmershäuser sein Konjunkturteam zusammen. Die sieben Ökonomen tagten vier Stunden, es gab PowerPoint-Präsentationen und Debatten über die Lage der Weltwirtschaft - und die neuen Daten gefielen dem Konjunkturchef des Münchner ifo Instituts nicht. "Bei den Wachstumszahlen haben wir im ersten Quartal weltweit negative Überraschungen erlebt. Die Dynamik hat in vielen Staaten spürbar nachgelassen", so Wollmershäuser. Die Ökonomen müssten "ihre Prognosen für 2018 auf breiter Front nach unten revidieren". Damit meinte er auch sich selbst: Die vergangenen Dienstag veröffentlichte neue ifo-Prognose für Deutschland geht nur noch von einem Wachstum von 1,8 Prozent aus - statt zuvor 2,6 Prozent.

Auch andere Institute und die Bundesbank revidieren in diesen Tagen ihre Vorausschau nach unten. Die meisten Ökonomen sehen zwar noch keine Rezession heraufziehen. Noch wachsen die großen Volkswirtschaften in Europa, Asien und Amerika. Doch die Indizien für einen Abschwung mehren sich, die ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft trüben sich ein.

So droht die Populisten-Koalition in Italien die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone in den ökonomischen Abgrund zu reißen und die Währungsunion weiter zu destabilisieren. Zugleich hat eine üble Protektionismuswelle den Globus erfasst.

Gerade hat US-Präsident Donald Trump die nächste Stufe gezündet und angekündigt, chinesische Importe in Höhe von 50 Milliarden Dollar mit höheren Einfuhrzöllen zu belegen. "Wenn es zu einer Eskalation im Handelsstreit kommt, droht ein weltweiter Abschwung", warnt Roberto Azevêdo, Chef der Welthandelsorganisation WTO. Als wäre dies nicht Belastung genug, steigt auch noch der Ölpreis, sind die Folgen des Brexits für Unternehmen nach wie vor unkalkulierbar. Auch die Kreditkrise ist nicht gebannt, im Gegenteil: Die Welt ist heute höher verschuldet als zu Beginn der Finanzkrise 2008. Laut Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) sind die Verbindlichkeiten in Relation zur globalen Wirtschaftsleistung seither von 210 Prozent auf rund 245 Prozent gestiegen.Was also, wenn die nächste Krise kommt? Wie resistent sind die großen Player der Weltwirtschaft? Und welche Möglichkeiten hätte speziell die Geld- und Fiskalpolitik noch, um die Folgen einer Rezession abzufedern?

Euro-Zone: Deutschland allein zu Haus

Die ultraexpansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat in den vergangenen Jahren wie konjunkturelles Viagra gewirkt. 2017 legte das Bruttoinlandsprodukt der Euro-Zone um 2,5 Prozent zu, so stark wie seit zehn Jahren nicht. Doch nun trübt sich die Stimmung ein. Der vom Forschungsinstitut IHS Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Industrie ist im Mai - wenn auch von hohem Niveau - auf den tiefsten Stand seit 15 Monaten gefallen. "Der Ausblick für die Euro-Zone hat sich im Vergleich zu den Aussichten am Jahresbeginn dramatisch verschlechtert", so Markit-Chefökonom Chris Williamson. Selbst Deutschland, wo der Aufschwung ins neunte Jahr geht, schwächelt: Der Auftragseingang sank im April um 2,5 Prozent.

Das Problem: Weder geld- noch fiskalpolitisch scheint die Währungsunion für eine Rezession gewappnet. "Wenn die nächste Krise kommt, ist die EZB zinspolitisch nahezu machtlos", glaubt Ökonom Wollmershäuser. Anders als die US-Notenbank, hat es die EZB versäumt, in guten Zeiten die Leitzinsen hochzufahren, um sich Handlungsspielraum zu verschaffen. Im Euro-Raum liegen die Leitzinsen seit März 2016 bei null Prozent, und laut EZB-Chef Mario Draghi bleiben sie da auch noch mindestens bis zum dritten Quartal 2019.

Die Notenbank könnte im Krisenfall zwar ihre Anleihekäufe wieder hochfahren, die sie Ende des Jahres auslaufen lassen will. Auch könnte die EZB die qualitativen Anforderungen der Papiere senken oder den Einlagenzins der Geschäftsbanken weiter in den Negativbereich drücken. Das würde allerdings "schwere Kollateralschäden an anderer Stelle verursachen, die EZB-Bilanzrisiken erhöhen und den ohnehin angeschlagenen Bankensektor zusätzlich schwächen", so Wollmershäuser.

Müssten also staatliche Konjunkturprogramme her, um im Krisenfall eine wegbrechende private Nachfrage durch Staatsaufträge zu kompensieren? ...

