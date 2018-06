Als der wichtigste Aktienindex 1896 an den Start ging, gehörte General Electric zu den Gründungsmitgliedern. Nach einer turbulenten Frühphase war der vom Glühbirnen-Erfi nder Thomas Alva Edison gegründete Elektrotechnikkonzern seit 1907 ununterbrochen im Dow Jones notiert. Mit dieser in der Börsenwelt einzigartigen Beständigkeit ist es am 26. Juni vorbei, dann wird der Siemens-Rivale im Dow durch die Apothekenkette Walgreens ersetzt. Der Abstieg aus der ersten Börsenliga deutete sich schon länger an: General Electric steckt mitten in der wohl größten Krise der langen Unternehmensgeschichte. Im vergangenen August wurde der eher glücklose CEO Jeffrey Immelt von John Flannery ersetzt.



Aber auch der neue Konzernlenker konnte bisher das Ruder nicht herumreißen. Unternehmensteile im Wert von 20 Milliarden Dollar sollen noch abgestoßen werden, darunter der Finanzdienstleistungsbereich. Im Mai 2018 wurde die Zugsparte des Konzerns für rund 11 Milliarden Dollar an Wabtec verkauft. Der Unternehmensbereich GE Industrial Solution (Elektrobauteile und Stromaggregate) war im September 2017 bereits für 2,6 Milliarden Dollar an den Schweizer Wettbewerber ABB weitergereicht worden. "Die heutige Ankündigung ändert nichts an diesen Verpflichtungen oder dem Fokus auf die Entwicklung eines stärkeren, einfacheren GE", kommentierte der Konzern den Abschied aus dem Index.



Die Entwicklung des Aktienkurses zeigt deutlich das Ausmaß der Krise. Mit einem Verlust von 37 Prozent war GE 2017 der größte Verlierer im Dow Jones. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits 26 Prozent verloren. Der Abschied aus dem Dow dürfte den Abgabedruck allein schon deshalb erhöhen, weil viele Index-Fonds jetzt ihre GE-Positionen umschichten müssen.



Unser bisheriges Engagement bei General Electric (Einstand: 18,54 Dollar für eine halbe Position) führen wir dennoch weiter, da der Abschied aus dem Index auch die Kraft für einen nachhaltigen Befreiungsschlag freisetzen kann. Wir platzieren allerdings zur Absicherung ein Stop-Loss bei 9,95 Dollar.



