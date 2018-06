Merck hat heute Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens in China bekannt gegeben. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 350-jährigen Firmenjubiläum unterzeichnete Merck eine Vereinbarung mit Alibaba Health, eröffnete in Schanghai ein neues Technologiezentrum für seine OLED-Kunden und gab die Teilnahme der Schanghaier Tongji-Universität an seinem "CRISPR Core Partnership Program" bekannt.

Den vollständigen Artikel lesen ...