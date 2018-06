Berlin (ots) - - "Nach zehn Jahren Reformstillstand und mit Blick auf den internationalen Steuerwettbewerb ist eine Unternehmensteuerreform 2018 in Deutschland dringend notwendig. Langfristig kann sich Deutschland keine höhere Steuerbelastung als andere Staaten leisten. - Die Bundesregierung muss anstreben, die Gesamtsteuerlast der Unternehmen auf maximal 25 Prozent zu begrenzen. Gleichzeitig braucht es strukturelle Reformen, damit Deutschland auch in Zukunft für das Stammhaus der deutschen Unternehmen attraktiv bleibt. Überfällig sind Nachbesserungen bei der Gewerbesteuer, die im Kontext einer europäischen Harmonisierung als Sonderweg Deutschlands nicht mehr zu rechtfertigen ist. - Es muss eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe geben. Nur so wird Deutschland im internationalen Standortwettbewerb weiterhin eine wichtige Rolle in Digitalisierung und Innovation spielen."



