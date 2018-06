Hier geht's zum Video

30 Jahre - und im Schnitt 8,5 Prozent Rendite. Happy Birthday, DAX. Doch die News sind im Moment eher weniger zum Feiern geeignet. Depot-Absicherung - keine schlechte Idee, Christian Köker von der HSBC? Juni, August und September heißen die Stolpersteine im Jahr für den DAX. Im Jubiläumsmonat Juli ist ein dünnes Plus in der Statistik ablesbar. Depot-Absicherung über den Sommer ist da eine gute Idee, sagt Christian Köker von der HSBC im Gespräch mit Antje Erhard. Und so geht die Depot-Absicherung mit einem Put bei einem angenommenen Depot-Wert von 10.000 Euro und einem Put von Basispreis 12600, Laufzeit 17.10.2018 WKN TR1NZ1: Anzahl Put-Optionsscheine = 10.000 EUR / (12.600 * 0,01) Ergebnis: 79,36 Stück 79 * 4,31 EUR = 342,06 EUR Absicherung bis Mitte Oktober: 3,42%