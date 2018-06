Die Anleger an der Wiener Börse bleiben am Mittwochnachmittag verunsichert. Leichte Gewinne am Vormittag ließ noch auf eine Erholung von den Verlusten der vergangenen Tage hoffen aber um 14.15 Uhr fiel der ATX um 2,31 Punkten bzw. 0,07 Prozent auf 3.266,29 Punkte. Am Vortag hatte der heimische Leitindex einen Tiefstand ...

