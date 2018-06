Autoreifenonline.de erweitert sein Tuning-Angebot an Lexani Reifen in den gefragten Zollgrößen 18-22 Zoll.

Plus für Kunden von Autoreifenonline.de: Der Onlineshop ist einer der wenigen Anbieter, über die Produkte der beliebten amerikanischen Marke bezogen werden können.

Das erweiterte Produktangebot von Autoreifenonline.de ermöglicht zusammen mit den fairen Einkaufskonditionen große Flexibilität für Händler und Werkstätten, die sich so leicht neue Kundengruppen erschließen können.

Autoreifenonline.de erweitert sein Sortiment der renommierten amerikanischen Tuning-Marke Lexani: Ab sofort sind nun auch verschiedene Dimensionen in den beliebten Zollgrößen 18-22 Zoll verfügbar, womit Autoreifenonline.de dem Tuningtrend zu immer breiteren Reifen entgegenkommt. Die neuen Dimensionen sind besonders für SUVs interessant, einem seit Jahren wachsenden Fahrzeugsegment. Der Onlineshop hat die Sommer-, Winter- und Ganzjahresmodellreihen der Bereiche Performance, Off-Road und Passenger von Lexani im Angebot.

"Ein erweitertes Tuning-Angebot steht im Einklang mit unserem Anspruch, unseren Händlerkunden ein möglichst umfassendes Reifensortiment zu bieten", erklärt Andreas Faulstich, Leiter B2B bei Delticom. "Denn damit können sie unkompliziert und kurzfristig auch speziellere Anfragen bedienen und sich so neue Kundengruppen erschließen." Diese Flexibilität für Werkstätten und Händler ermöglicht Autoreifenonline.de durch hohe Verfügbarkeiten in den eigenen Lagern und kurze Lieferzeiten bei attraktiven Preisen. Dabei setzt Autoreifenonline.de auf ein partnerschaftliches Handelsmodell, durch das den Händlern und Werkstätten keine zusätzlichen Kosten entstehen: So gibt es etwa keine Vertrags- oder Bestellgebühren und auch keine Mindestabnahmemengen.

Natürlich braucht es für einen breiten Reifen auch passende, nicht nur optisch hochwertige Felgen. Auch hierfür lässt sich bei Autoreifenonline.de aus einem großen Sortiment aus Alu- und Stahlfelgen wählen. Und wer Reifen, Felge (und RDKS) gleich schon verbunden haben möchte: Autoreifenonline.de verfügt über erprobte Komplettradkompetenz und kann Kompletträder auch in größeren Stückzahlen liefern.

