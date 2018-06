Von Keach Hagey

NEW YORK/LONDON (Dow Jones)--Der US-Unterhaltungskonzern Disney hat im Bieterrennen um den Großteil der Vermögenswerte von 21st Century Fox nachgelegt. Disney bietet im Rahmen einer neuen Vereinbarung mit Fox nicht nur einen höheren Preis, sondern fügt seiner Offerte auch eine Barkomponente hinzu.

Disney will nun 38 US-Dollar je Aktie zahlen, 10 Dollar mehr als in der im Dezember getroffenen Vereinbarung vorgesehen war. Die Fox-Aktionäre können nun wählen, ob sie den Gegenwert in Aktien oder in bar erhalten wollen.

Fox teilte mit, der Disney-Deal sei dem von Comcast "überlegen". Der US-Kabelnetzbetreiber hat vorige Woche ein Gegenangebot über 35 Dollar je Aktie vorgelegt, welches die Fox-Assets mit 65 Milliarden Dollar bewertet. Dieses hat Fox jedoch zurückgewiesen.

Bei den zum Verkauf stehenden Vermögenswerten handelt es sich um das Entertainment-Geschäft, wie zum Beispiel das Hollywood-Studio von Fox, internationale Pay-TV-Angebote und den Streaming-Dienst Hulu. Nicht Teil einer Transaktion wären Sender wie Fox News und Fox Sports 1, die in ein eigenständiges Unternehmen ausgelagert werden sollen.

21st Century Fox hat dieselben Großaktionäre wie News Corp, die Muttergesellschaft von Dow Jones und damit dieser Nachrichtenagentur.

June 20, 2018

