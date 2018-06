Uberall, Inc.: Uberall convertit efficacement les recherches en ligne en ventes en point de vente physique grâce à sa nouvelle solution Locator + Pages

BERLIN, 20 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uberall, éditeur de solutions de marketing digital pour commerces brick-and-mortar, a annoncé aujourd'hui la mise à jour de son produit Locator. Sa version 2.0., Locator + Pages, combine un "Store Locator" ergonomique et personnalisable et des pages locales optimisées pour chaque point de vente. Locator + Pages booste le référencement et la visibilité en ligne des entreprises locales, augmentant de ce fait le trafic physique et les revenus de ces dernières.

À l'ère du digital, les stores locator et les pages locales constituent l'épine dorsale de la recherche locale sur mobile. Un localisateur de magasin permet aux consommateurs d'obtenir des informations pratiques sur les commerces à proximité d'eux, particulièrement lors de leurs déplacement. Parallèlement, les pages locales, accessibles depuis le site Web ou dans les moteurs de recherche, fournissent du contenu pertinent et des données propres à chaque magasin. Un store locator optimisé et des pages locales multiplient par 7 les interactions clients, convertissant efficacement les acheteurs en ligne en clients hors ligne.

"Uberall aide les entreprises à convertir les recherches mobiles en ventes grâce au marketing local", a déclaré Dominique Despres, Vice Président France à uberall GmbH. "Les trois quarts des propriétaires de smartphones se tournent d'abord vers leur mobile pour trouver des produits et services, et près de 40 pour cent d'entre eux réalisent un achat dans la journée. Ils recherchent localement et sont donc des clients plus qualifiés. L'utilisation d'un puissant store locator en ligne combiné à des pages locales optimise le référencement local et maximise l'impact de ces recherches pour le point de vente physique. Elle augmente le trafic physique mais aussi, et surtout, développe les revenus par établissement."

La mise à jour de Locator + Pages offre de nombreux avantages aux entreprises, quelque soit leur branche.

Locator - Le nouveau Locator Uberall permet aux consommateurs de trouver facilement le point de vente d'une entreprise le plus proche d'eux. En effet, ils obtiennent une vue cartographique d'ensemble répertoriant tous les établissements d'une société et peuvent ensuite sélectionner une des implantations en cliquant sur sa page locale dédiée. En outre, la dernière mise à jour de Locator est optimisée pour le mobile, elle permet de ce fait de capturer les consommateurs lors de leurs déplacement. Et comme Locator est un "Widget plug-and-play", il est facile de l'ajouter à n'importe quel site web, s'intégrant directement à son domaine d'origine. Locator offre également un large éventail d'options de personnalisation, que cela concerne l'image de la marque ou ses activités. Elle propose donc d'un contrôle total de sa communication en ligne. Par ailleurs, son temps de mise sur le marché est réduit à quelques jours seulement et les utilisateurs bénéficient d'une fiabilité inégalée et de mises à jour gratuites et régulières des modules auxquels ils ont souscrit.

Pages - Pages crée des pages locales individuelles pour chacune des implantations d'une entreprise. Chaque page est personnalisée pour l'établissement en question, avec ses heures d'ouverture, ses futurs événements (nouveauté), ses coordonnées, des offres promotionnelles personnalisées (nouveauté), et bien plus encore. A cela s'ajoute des boutons "Call-to-Action" qui permettent aux entreprises de sécuriser facilement une transaction avant même qu'un client ne franchisse leur porte. En effet, les consommateurs sont en mesure de prendre rendez-vous, de contacter l'entreprise ou d'obtenir un itinéraire en un clic seulement. Ces moyens d'engagement performants raccourcissent considérablement le parcours client. Enfin, la dernière mise à jour permet une indexation sécurisée de chacune des pages par Google, de sorte qu'elles puissent être reconnues et affichées dans les résultats de recherches locales et fournir instantanément aux mobinautes les bonnes informations.

"A l'heure où de plus en plus de clients se tournent vers leurs smartphones, la recherche locale mobile constitue une opportunité considérable", a déclaré Martin Kreimes, Directeur Online Marketing pour BIO COMPANY GmbH. "Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Uberall qui nous aidera à continuer de tirer profit de cette nouvelle tendance. Grâce à leur solution Locator + Pages, nous attirons plus facilement les clients et prospects, tout en les aidant à trouver facilement nos magasins les plus proches."

"Nous permettons aux entreprises de capter l'audience mobile lors de ses déplacements ", a ajouté M. Despres. "La recherche mobile est la nouvelle "porte d'entrée" de tout commerce physique et les entreprises ont besoin d'un partenaire pour les aider à l'exploiter. Nous conduisons les consommateurs vers les commerces brick-and-mortar, que cela soit depuis les sites webs de ces derniers avec Locator, ou via les moteurs de recherche avec Pages."

Uberall permet aux entreprises de maximiser la visibilité en ligne des entreprises et de conduire les clients directement à leur porte. Sa solution phare, le Local Marketing Cloud, permet aux entreprises de créer un écosystème de marque cohérent et engageant, reliant les entreprises aux consommateurs au moment précis de l'intention d'acheter. Locator + Pages faisant partie intégrante du Local Marketing Cloud, les profils webs des établissements ainsi que les pages locales peuvent être facilement publiés et gérés depuis la plateforme. En effet, le Local Marketing Cloud centralise l'ensemble des données locales des entreprises et simplifie le processus de mise à jour de leur présence en ligne. Il garantit la cohérence des informations sur leurs pages locales et sur l'ensemble de l'écosystème digital, optimisant les ressources et réduisant la complexité du marketing, tout en amplifiant la valeur de leur référencement.

Uberall a été fondée pour répondre aux changement de comportement des consommateurs et combler le fossé qui se creuse entre le commerce local et le monde digital. Aujourd'hui, 88 % des consommateurs recherchent d'abord des produits et services localement en ligne avant d'aller acheter en magasin. Si une entreprise ne dispose pas d'une visibilité et d'une réputation en ligne cohérente, riche et dynamique, les acheteurs ne sauront jamais qu'ils existent et ne feront pas confiance à l'information disponible. La technologie Uberall construit des ponts entre les mondes en ligne et hors ligne, aide à générer de nouvelles transactions et à soutenir la croissance des revenus des entreprises modernes.

A ce jour, Uberall compte des clients renommés de différentes industries, dont Weldom, Nicolas, Maaf assurances, Manpower, Securitest et Douglas, ainsi que des partenaires de distribution dont 1&1 Internet, Swisscom, Sensis et Vendasta.



Uberall permet aux entreprises de toutes tailles de générer du trafic physique dans leurs établissements locaux et de s'ouvrir ainsi à de nouvelles sources de revenus.



Les sociétés peuvent facilement gérer, compléter et publier des données de façon centralisée via le Local Marketing Cloud. Cet outil de gestion de la présence en ligne sécurise et multi-diffuse les informations locales de ses utilisateurs au sein des principaux annuaires, réseaux sociaux, services cartographiques et GPS mondiaux et leur assure ainsi une accessibilité maximale. Elle permet également aux entreprises d'interagir directement avec leurs clients à chaque fois que leur commerce est cité en ligne. En effet, les produits Control Center, Engage, Listings et Locator bénéficient des dernières avancées technologiques en termes de réseau partenaires, de gestion d'avis et de publicité ciblée. Les commerces peuvent ainsi tirer profit de données structurées, répondre à l'évolution des comportements de leurs consommateurs dans le monde numérique et augmenter leur taux d'engagement. Ils sont en mesure de transformer leurs interactions en ligne en ventes hors ligne, et cela partout dans le monde.



Fondé en 2013 par David Federhen, Florian Huebner et Josha Benner, Uberall a établi son siège social à Berlin mais dispose également de bureaux à San Francisco, Cape Town et Paris. La société est soutenue par des investisseurs renommés tels qu'HPE Growth Capital, United Internet et Project A Ventures. Elle compte parmi ses clients de grands groupes internationaux et entretient des partenariats de confiance avec des entreprises leaders du digital.



Pour davantage d'informations, consultez notre site web: www.uberall.com.



