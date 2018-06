Wichtige Kryptowährungen verlieren an Boden aufgrund des Hackerangriffs auf Bithumb Japanische Kryptobörsen haben einige Regulierungen vorbereitet Dash zieht sich in Unterstützungszone zurück

Zusammenfassung:In den letzten paar Stunden kam es zu Kursabfällen in den Kryptowährungsmärkten. Ursache hierfür war die Nachricht, dass wieder eine Kryptowährungsbörse gehackt worden wurde. Interessanterweise schaffte es Ethereum seinen Preis stabil zu halten, obwohl andere Währungen Verluste verzeichneten. In Japan stimmen nächste Woche Kryptobörsen über selbstauferlegte Regulierungen ab. In Kambodscha haben die Behörden dem Kryptomarkt weitere Einschränkungen auferlegt.

Ethereum hat, trotz des Hackerangriffs, nur ein leichtes Pullback erfahren. Nachdem der Preis es nicht schaffte, über das 23,6er Fibo-Level zu steigen, erfolgte ein Rückzug auf die 510 USD-Marke. Ein erneuter Test des 23,6er Fibo-Levels wäre durchaus möglich. Quelle: xStation 5 Am Mittwoch gab Bithumb - die zweitgrößte südkoreanische und die sechstgrößte Kryptobörse der Welt - bekannt, dass Sie von Hackern angegriffen worden sind. Kryptowährungen im Gegenwert von 30 Mio. USD wurden gestohlen. Das Unternehmen sicherte zu, dass alle Betroffenen von Bithumb selbst entschädigt ...

