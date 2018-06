FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lkw-Sparte von Volkswagen ändert ihren Namen in Traton Group. Das Unternehmen erhofft sich von dem neuen Markenauftritt größere Unabhängigkeit von dem Wolfsburger Mutterkonzern und will für den Kapitalmarkt attraktiver werden. "Für die Gruppe ist der neue Markenauftritt ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu größerer Unabhängigkeit und zur Kapitalmarktfähigkeit", teilte Volkswagen Bus & Truck mit. Die offizielle Namensänderung werde voraussichtlich im dritten Quartal umgesetzt.

Der Name Traton setzt sich aus verschiedenen Begriffen zusammen und soll die "DNA der Gruppe" widerspiegeln, "das was das Unternehmen antreibt und wie es handelt": "TRA" steht für Transport, Transformation oder Tradition, "TON" für Tonnage oder "immer ON sein".

Der Name stehe "für ein junges Unternehmen, das in einer neuen Ära des Transports gegründet und aufgebaut wurde", hieß es weiter in der Mitteilung. Die starken, traditionsreichen Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhoes e Onibus und RIO behalten unter der Dachmarke der Traton Group ihre eigenen Identitäten.

