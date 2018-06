Amazon konnte in den vergangenen Tagen neue Allzeithochs feiern. Noch immer ist kein Ende der Hausse in Sicht, heißt es aus der Perspektive von Analysten, die sich mit dem charttechnischen Gesamtbild des Wertes beschäftigen. Die Aktie hat zuletzt in regelmäßigen Abständen neue Rekordhochs realisiert. Nun könnte es zu einem weiteren starken Impuls kommen.

Denn: Die Aktie ist an die Grenze von 1.500 Euro gekommen. Wird diese runde Hürde nun nachhaltig überwunden, könnte es aus charttechnischer ... (Frank Holbaum)

