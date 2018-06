ROUNDUP: Ceconomy zieht Reißleine in Russland

DÜSSELDORF - Die Media-Markt-Mutter Ceconomy ist ihre verlustreichen Geschäfte in Russland los. Der bereits Ende vergangener Woche angekündigte Verkauf an den russischen Konzern Safmar sei jetzt besiegelt worden, teilte Ceconomy am Mittwoch in Düsseldorf mit. Ein kompletter Rückzug ist dies jedoch nicht, denn Ceconomy beteiligt sich mit 15 Prozent an der Safmar-Tochter M.Video. Diese ist wiederum Marktführer in Russland und hat als solcher Media Markt dort das Leben schwer gemacht.

ROUNDUP: Dialog will mit Übernahme aus der Apple-Falle - Interesse an Synaptics

LONDON/SAN JOSE - Der Chiphersteller Dialog Semiconductor liebäugelt mit einer Übernahme des Touchscreen-Herstellers Synaptics . Die Bücher des US-Unternehmens sollen nun geprüft und detaillierte Gespräche geführt werden, teilte der im TecDax notierte Konzern am Dienstagabend mit. Mit dem möglichen Kauf will Dialog das Wachstum im Bereich des Internet-der-Dinge beschleunigen und seine Position auf dem Mobilfunkmarkt stärken. Vor allem könnte der Chiphersteller so aber seine Abhängigkeit vom iPhone-Hersteller Apple verringern.

ROUNDUP: Bayer bei Finanzierung des Monsanto-Kaufs am Ziel

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer ist bei der Finanzierung der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto auch bei seiner geplanten Kapitalerhöhung am Ziel. Die Anteilseigner hätten 98,3 Prozent der Bezugsrechte für neue Aktien ausgeübt, sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch in Leverkusen. Zusammen mit mehreren milliardenschweren Anleihen, die Bayer in dieser Woche an Anleger verkauft hat, hat der Konzern nun rund 28 Milliarden US-Dollar hereingeholt. Von dem Überbrückungskredit über 43 Milliarden Dollar sind damit noch rund 15 Milliarden Dollar übrig.

ROUNDUP: Maschinenbau-Export wächst kräftig - Deutliches Plus im US-Geschäft

FRANKFURT - Unbeeindruckt von Handelskonflikten und dunkleren Wolken am Konjunkturhimmel haben Deutschlands Maschinenbauer ihr Exporttempo erhöht. In den ersten vier Monaten stieg die Ausfuhr von Maschinen "Made in Germany" einschließlich Preiserhöhungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 56,1 Milliarden Euro, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die stärksten Zuwächse verbuchte die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie in den USA und China.

Staatsanwälte zur Vernehmung bei Stadler

MÜNCHEN - Nach zwei Tagen in Untersuchungshaft wird Audi -Chef Rupert Stadler am Mittwoch zum ersten Mal als Beschuldigter vernommen. Ein Münchner Staatsanwalt sagte am Mittwochmittag: "Die Sachbearbeiter sind vor Ort." Stadler habe eine Aussage angekündigt. Ob die Vernehmung in Augsburg oder beim LKA in München stattfindet, sagte der Staatsanwalt nicht.

ROUNDUP: VW und Ford loten strategische Allianz aus

WOLFSBURG/DEARBORN - Der deutsche Autoriese Volkswagen will bei der Entwicklung von Nutzfahrzeugen und anderen Geschäften die Kräfte mit dem US-Rivalen Ford bündeln. Die Konzerne bestätigten am Dienstag nach US-Börsenschluss, Möglichkeiten einer strategischen Allianz zu erkunden. Der VW -Aufsichtsrat hatte nach dpa-Informationen bereits am Montag seine Zustimmung zu Gesprächen mit Ford gegeben.

Oracle-Zahlen hinterlassen bei Anlegern gemischte Gefühle

REDWOOD SHORES - Der amerikanische SAP -Konkurrent Oracle hat Gewinn und Umsatz im vergangenen Geschäftsquartal dank boomender Cloud-Dienste überraschend deutlich gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Mai legte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um gut fünf Prozent auf 3,4 Milliarden US-Dollar zu, wie der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse wuchsen um drei Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar.

Boomender Online-Handel und Steuerreform bescheren Fedex Gewinnsprung

MEMPHIS - Der Paketdienst FedEx hat im abgelaufenen Geschäftsquartal vom boomenden Paketgeschäft und der US-Steuerreform profitiert. Das Ergebnis je Aktie legte im Schlussquartal des Ende Mai abgelaufenen Geschäftsjahres um 41 Prozent auf 5,19 US-Dollar zu, wie der Konzern am Dienstag in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee mitteilte. Neben der US-Steuerreform habe auch ein Steuervorteil im Zuge der laufenden Integration von FedEx Express und TNT Express positiv gewirkt. Der Umsatz stieg nicht ganz so deutlich um rund 10 Prozent auf 17,3 Milliarden Dollar. Beide Kennziffern übertrafen die Markterwartungen. Die Aktien legten im nachbörslichen US-Handel denn auch zu.

ROUNDUP: Piloten brechen Tarifverhandlung mit Ryanair ab - Streik droht

FRANKFURT - Passagiere des Billigfliegers Ryanair müssen sich für den Sommer auf mögliche Streiks der Piloten einrichten. Nach der irischen Gewerkschaft IALPA hat nun auch die deutsche Vereinigung Cockpit (VC) die Tarifverhandlungen mit der europaweit agierenden Fluggesellschaft abgebrochen. In einer geplanten Urabstimmung sollen die Gewerkschaftsmitglieder unter den rund 400 in Deutschland stationierten Ryanair-Piloten über einen "längeren Streik" abstimmen.

Weitere Meldungen

-Porsche plant Elektro-Zusammenarbeit mit kroatischem Sportwagenbauer

-Erster autonom fahrender Bus kommt in Nordfriesland an

-IPO/Kreise: Xiaomi reduziert Börsengang auf 6,1 Milliarden Dollar

-ROUNDUP: VW zahlt Bußgeld - 'Größter Schadensfall der Wirtschaftsgeschichte'

-CSU-Experte gegen längere Mindestsprechzeiten beim Arzt

-Dialog Semiconductor bestätigt Übernahmegespräche mit Synaptics

-Merck und Alibaba Health kooperieren in China

-Auftakt bei Chemie-Tarifverhandlungen - noch keine Annäherung

-Tiger, Fleisch und Elfenbein - Weltweite Aktion gegen Wildschmuggler

-ROUNDUP 2/'Wir sind bereit': Kanadas Parlament legalisiert Cannabis

-Weniger Milchgeld für Landwirte - Kritik von Viehhaltern

-Einigung im Machtkampf um das UKW-Radio - Freenet im Blick

-Nur jede zweite gekaufte Gerätebatterie wird recycelt

-Kabinett billigt Rüstungsexportbericht - Milliarden-Genehmigungen

-New Yorker Taxifahrer demonstrieren erneut gegen Uber

-Erster autonom fahrender Bus kommt in Nordfriesland an

-Jungheinrich stellt Weichen für Chefwechsel im Jahr 2019

-OTS: Volvo Cars / Volvo eröffnet erstes Werk in den USA (FOTO)

-Kretschmanns Vertrauen in Autoindustrie 'in keiner Weise' zerstört

-Novartis erhält erweiterte US-Zulassung für Cosentyx

-ROUNDUP/Laumann: Patienten müssen leichter Schmerzensgeld erstreiten können

-Eurocontrol: Deutlich mehr Verspätungen im europäischen Luftraum

-ROUNDUP: Votum im EU-Parlament: Leistungsschutz und Uploadfilter nehmen Hürde

-OECD: Deutschland wichtiges Zielland für Zuwanderer wie USA

-RTL: Show für Jauch, Gottschalk und Schöneberger

-Kampf ums digitale Erbe: Was passiert mit dem Facebook-Nachlass?

-Richemont nimmt Stammaktien von YNAP von der Börse

-Taxifahrer dürfen in München auch vor Hotels auf Fahrgäste warten

-Beate Uhse vor Neustart - Vorstandschef bleibt an Spitze

-ROUNDUP/Polizei macht Ernst: Erste Großkontrolle des Dieselfahrverbots

-Australische Telstra streicht 8000 Stellen

-ROUNDUP: Betrug beim Bau des BER - Bewährungsstrafe für Unternehmer

-Althusmann mahnt Autohersteller: Diesel-Schaden besser ausgleichen

-Starbucks dämpft Wachstumserwartungen - 'Leistung nicht akzeptabel'

-Trotz Schließung prüft K+S Investition am Bergwerksstandort Wunstorf

-IPO: Klingelnberg legt Ausgabepreis am oberen Ende der Spanne fest

-Textildiscounter Takko will mehr Filialen eröffnen°

