Die Markteinführung des 'Qiyun GS4' läutet eine neue Ära der intelligenten Automobilproduktion ein



Peking (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas am schnellsten wachsender Automobilhersteller, feiert die Markteinführung seines neuen Qiyun smart SUV. Der neue Qiyun GS4 ist eine vollständig aktualisierte Version des meistverkauften GS4 SUV der Marke und bietet eine Vielzahl von intelligenten Technologieerweiterungen, die auch bei einem mobilen Lebensstil die fortlaufende Verbindung mit dem Internet sicherstellen.



GAC Motor hat mehrere bahnbrechende Upgrades entwickelt, die den neuen Qiyun GS4 an die Spitze des Marktes führen werden:



- Ein intelligentes AVNT-System mit einer breiten Palette von Diensten und Funktionen: von sprachaktivierten Steuerungen über soziale Kommunikation bis hin zu Unterhaltung. - Ein intelligenter T-Box-Remote-Assistent, mit dem der Benutzer das Fahrzeug über sein Smartphone fernsteuern kann. Es umfasst 14 Funktionen wie Sicherheit und Diebstahlsicherung, Rettungsdienst und Fahrzeugferndiagnose. - Intelligente Navigation - 33 Sprachauslöser und 1,2-Sekunden-Spracherkennung und -Reaktion.



"Dank der Konvergenz von Cloud Computing, Big Data, dem Internet der Fahrzeuge (IoV), künstlicher Intelligenz (KI) und weiteren Anwendungen, haben Sie beim Fahren mit dem neuen Qiyun GS4 SUV das Gefühl, als würde Ihnen ein sprachgesteuerter Co-Pilot mit hoher Empfindlichkeit und Reaktionsgeschwindigkeit beim Fahren assistieren", sagte Yu Jun, Präsident von GAC Motor. "Der neue GS4 mit seinem intelligenten AVNT-System markiert den Beginn des neuen Konzepts von GAC Motor, sich den Herausforderungen, Chancen und dem Wettbewerb im Zeitalter der technologischen Revolution und des industriellen Wandels zu stellen. In Zukunft werden wir mit führenden Unternehmen im Bereich Digitaltechnik wie Tencent, iFLYTEK und AutoNavi zusammenarbeiten, um weitere Durchbrüche im Bereich des intelligenten Fahrens zu erzielen."



Der neue GS4 demonstriert nicht nur die neue Denkweise und die zukünftigen strategischen Ziele von GAC Motor im Bereich Fahrzeugdesign und -fertigung, sondern forciert auch die Entwicklung intelligenter, vernetzter Autosysteme und verdeutlicht die Entstehung eines neuen Win-Win-Ökosystems in der Branche.



Das Außendesign des neuen Qiyun GS4 besticht durch seine großen LED-Scheinwerfer, den verchromten Frontgrill, die absolut neuen L-förmigen LED-Tagfahrleuchten und das LED-Rücklicht "Wing of Light", das die Sichtbarkeit des Fahrzeugs für andere Fahrer verbessert.



Der neue GS4 verfügt über ein großes Panoramadach (1240 mm/870 mm), drahtlose Telefonaufladung, ein hochauflösendes Einparkhilfe-Bildsystem, intelligentes Luftmanagement und ein eisblaues Umgebungslicht, das das Reiseerlebnis auf ein ganz neues Niveau hebt.



Der neue SUV bietet zwei Optionen für das Antriebssystem, das 200T (1.3T) und 235 T (1.5T), zusammen mit einem 6AT-Getriebe für beide Modelle. Es nutzt auch das linke und rechte Befestigungssystem für den Antriebsstrang, die NVH-Leistung und die Steuerungsmechanismen.



Seit dem offiziellen Start am 18. April 2015 hat der GS4 von GAC Motor bei fast 900.000 Anwendern Anerkennung gefunden. Er wurde von C-ECAP mit einem Gold-Level-Review ausgezeichnet und stand zwei Jahre in Folge an der Spitze des Marktes für kompakte SUVs bei der IQS von J.D. Power.



Informationen zu GAC Motor



Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO. LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die auf Platz 238 der Fortune Global 500-Unternehmen rangiert. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. GAC Motor hat in der chinesischen Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific fünf Jahre in Folge den ersten Platz unter allen chinesischen Marken belegt und damit die qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens von der innovativen Forschung und Entwicklung (F&E) über die Fertigung bis hin zu Supply Chain und Vertrieb und Service unter Beweis gestellt.



Pressekontakt:



