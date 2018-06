Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.08.2018 in Hannover mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-06-20 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft Hannover ISIN: DE 000 825 0002 WKN: 825 000 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 Wir laden unsere Aktionäre hiermit zu unserer 124. ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Donnerstag, 16. August 2018, um 11:00 Uhr, im Vortragssaal der ÜSTRA, Goethestraße 19, 30169 Hannover, stattfinden wird. I. *Tagesordnung* 1. *Vorlage* * *des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017,* * *des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017,* * *des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 bis 31.12.2017) jeweils einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach * *§ 289a Absatz 1, § 315a Absatz 1 HGB sowie* * *des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017* 2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: a) Den im Geschäftsjahr 2017 neu bestellten Mitgliedern des Vorstands, namentlich Herrn Dr. Volkhardt Klöppner und Frau Denise Hain, wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt. b) Die Entlastung der aus dem Vorstand im Dezember 2017 ausgeschiedenen Mitglieder, namentlich Herrn André Neiß und Herrn Wilhelm Lindenberg, für das Geschäftsjahr 2017 wird bis zur ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 vertagt. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 4. *Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 bis 31.12.2018)* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Finanz- und Prüfungsausschusses vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung Hannover, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. Der Finanz- und Prüfungsausschuss der Gesellschaft hat in seiner Empfehlung erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 auferlegt wurde. 5. *Beschlussfassung über die Bestimmung der Anzahl der Vorstandsmitglieder* Nach § 5 Abs. 1 der Satzung besteht der Vorstand aus zwei oder mehreren Mitgliedern. Nach § 5 Abs. 2 der Satzung wird die Zahl der Vorstandsmitglieder von der Hauptversammlung bestimmt. In der außerordentlichen Hauptversammlung vom 2. März 2007 wurde die Anzahl der Vorstandsmitglieder auf zwei Personen festgelegt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Anzahl der Vorstandsmitglieder von zwei auf drei Personen zu erhöhen. 6. *Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)* Der Gegenstand der Gesellschaft ist aktuell auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ausgerichtet. Die Gesellschaft möchte sich als Mobilitätsdienstleister stärker den Anforderungen der Zukunft stellen. Das Angebot der Gesellschaft soll neben den bisherigen Geschäftsfeldern neue Angebote und Geschäftsfelder im Rahmen eines nachhaltigen und umweltfreundlichen Verkehrs sowie Mobilitätsdienstleistungen in der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover umfassen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der bisherige Abs. 2 der Satzung wird zu Abs. 3, und § 2 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: '(2) Der Gegenstand des Unternehmens umfasst auch ergänzende und erweiternde Mobilitätsdienstleistungen sowie sonstige Aktivitäten im Bereich Mobilität einschließlich zugehöriger Konzepte, Technologien und Infrastrukturen.' II. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte* Das Grundkapital unserer Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt EUR 67.490.528,32 Euro (gerundet) und ist eingeteilt in 26.400.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 26.400.000. Von diesen 26.400.000 Stimmrechten ruhen derzeit keine Stimmrechte. III. *Teilnahme an der Hauptversammlung* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist nur berechtigt, wer uns seine Berechtigung nachweist (Aktionärsnachweis). 1. Zum Nachweis dieser Berechtigung ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut ausreichend. Ein solcher Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf *Donnerstag, 26.07.2018, 00:00 Uhr,* (Nachweisstichtag) beziehen und muss unserer Gesellschaft *bis spätestens Donnerstag, 09.08.2018, 24:00 Uhr,* unter der nachfolgenden Anschrift, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen: ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland Fax: +49.89.210 27-289 E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de Anderweitig adressierte Nachweise werden nicht berücksichtigt. Alternativ kann die Berechtigung zur Teilnahme und zur Stimmrechtsausübung auch dadurch nachgewiesen werden, dass die Aktienurkunden *spätestens am Mittwoch, 25.07.2018,* für die Zeit bis mindestens Donnerstag, 26.07.2018, 24:00 Uhr (Hinterlegungszeitraum), bei unserer Gesellschaft hinterlegt werden. Die Hinterlegung muss während der üblichen Geschäftszeiten bei unserem Stabsbereich Rechts- und Grundsatzangelegenheiten, Am Hohen Ufer 6, 30159 Hannover, Deutschland erfolgen. Hinterlegte Aktien können ab Freitag, 27.07.2018, während der üblichen Geschäftszeiten dort wieder abgeholt werden. Die üblichen Geschäftszeiten sind: * Montag - Donnerstag: 08:30 - 15:00 Uhr * Freitag: 08:30 - 13:00 Uhr Für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts gilt als Aktionär nur derjenige, der den Aktienbesitz nach einer der beiden vorstehenden Varianten nachweist. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts richten sich ausschließlich nach dem ordnungsgemäß nachgewiesenen Aktienbesitz. Mit dem Nachweisstichtag bzw. dem Hinterlegungszeitraum ist keine Sperre für die Veräußerung von Aktien verbunden. Auch bei vollständiger oder teilweiser Veräußerung von Aktien nach dem Nachweisstichtag oder nach dem Hinterlegungszeitraum ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der ordnungsgemäß nachgewiesene Aktienbesitz maßgebend. Personen, die zum Nachweisstichtag bzw. während des Hinterlegungszeitraums keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind an der Versammlung weder teilnahme- noch stimmberechtigt, es sei denn, sie haben sich insoweit bevollmächtigen lassen oder sind hierzu ermächtigt. IV. *Eintrittskarte* Jedem Aktionär, der seine Berechtigung zur Teilnahme und zur Stimmrechtsausübung ordnungsgemäß nachgewiesen hat, wird eine Eintrittskarte für die

