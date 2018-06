Zürich - Ralf Glabischnig, Managing Partner inacta AG & Co-Founder Crypto Valley Labs, referiert am 4. Immobilien-Summit am Montag, den 2. Juli 2018, zum spannenden Thema "Blockchain - Game Changer im Immobilienmarkt?". Was genau dahinter steckt und inwiefern das Thema Blockchain tatsächlich den Immobilienmarkt auf den Kopf stellen wird, erfahren Sie im Interview.

Blockchain verändert zurzeit die Finanzwelt. Inwiefern ist das Thema Blockchain für den Immobilienmarkt relevant?

Glabischnig: Nach der Finanz- und Versicherungsbranche erreicht die Blockchain-Technologie nun auch den Immobilienmarkt. Erste in der Praxis umgesetzte Anwendungsfälle und die Zunahme von Investitionen in Blockchain-Projekte deuten darauf hin, dass Blockchain die heutigen Finanzierungs- und Geschäftsmodelle, bestehende Transaktionsstrukturen sowie Prozesse nachhaltig verändern wird. Die Immobilienwirtschaft ist für den Einsatz der Blockchain - oder anders formuliert - für das Internet der Werte besonders prädestiniert.

Welche Trends zeichnen sich diesbezüglich für den Schweizer Immobilienmarkt ab?

Glabischnig: Beim Einsatz von Blockchain sehen wir drei Trends, welche die Wertschöpfungskette der Immobilienwirtschaft in unterschiedlichen zeitlichen Phasen verändern wird:

1. Heute: Effizienzsteigerung

Viele komplexe und oft papierbasierte und so durch manuelle Schritte definierte Geschäftsprozesse lassen sich durch die Blockchain-Technologie einfacher und schneller bewerkstelligen. Vertraglich vereinbarte Aktivitäten, Informations- und Zahlungsflüsse mit unterschiedlichen Beteiligten und komplexe Regelwerke können in Software Code gegossen - sogenannte Smart Contracts - und dadurch automatisiert werden. Gleichzeitig kann die Nachvollziehbarkeit geschäftsrelevanter Informationen sichergestellt werden, da in der Blockchain dezentral gespeicherte Informationen nicht mehr veränderbar sind. Wir empfehlen unseren Kunden, mit einem überschaubaren Prozess zu starten, um das Potential der Blockchain zu erkennen und dabei zu lernen. Mit vernünftigem Aufwand kann so die technische Machbarkeit geklärt werden und man erhält relativ schnell einen spürbaren Mehrwert. Bereits heute gibt es konkrete, in der Realität umgesetzte Anwendungen für die Immobilienwirtschaft.

2. Kurzfristig: Prozessinnovation

Die Geschäftstätigkeit in der Immobilienbranche ist von einer Vielzahl von involvierten Parteien und Institutionen geprägt. Dadurch entstehen erhebliche Verzögerungen und Kosten bei Speicherung, ...

