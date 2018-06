Frankfurt (www.fondscheck.de) - Europäische Aktien haben im Mai deutliche Kursverluste verzeichnet, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAktien (ISIN DE0009757740/ WKN 975774).Der EURO STOXX 50-Index habe 3,7 Prozent abgegeben. Als größter Belastungsfaktor habe sich die Regierungsbildung in Italien erwiesen. Investoren hätten gefürchtet, dass ein Bündnis der populistischen Parteien Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung perspektivisch zu einer Ausweitung der Staatsschulden und der Einführung einer Schattenwährung führen könnte. Die Stimmung habe sich in der zweiten Monatshälfte weiter aufgeheizt, als Staatspräsident Sergio Mattarella dem Bündnis seine Zustimmung verwehrt und stattdessen einen unabhängigen Technokraten mit der Regierungsbildung beauftragt habe. Zwar hätten sich Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung durch einen Umbau des Kabinetts schließlich doch noch die Zustimmung des Staatspräsidenten sichern können. Am italienischen Aktienmarkt habe die Angst vor höheren Staatsschulden und rückläufigen Reformbemühungen aber zu einem Minus von über neun Prozent geführt. ...

