Die Tarifverhandlungen erklärte die Gewerkschaft nach einem halben Jahr für gescheitert. Jetzt steht eine Urabstimmung über Streiks ab August an.

Zu den Sommerferien bahnen sich beim Billigflieger Ryanair Pilotenstreiks in Deutschland und Irland an. Die deutsche Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigte am Mittwoch eine Urabstimmung unter ihren Mitgliedern über Streiks ab August an. Die Tarifverhandlungen erklärte die Gewerkschaft nach einem halben Jahr für gescheitert, weil das Management der Airline nicht zu Kompromissen über Arbeits- und Vergütungsbedingungen bereit sei. Die VC habe große Geduld bewiesen, erklärte VC-Tarifexperte Ingolf Schumacher. "Damit ist nun Schluss." Ryanair war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die irische Pilotengewerkschaft IALPA hatte erst am Dienstag ihre Abstimmungsfrist über Arbeitsniederlegungen um zwei Wochen ...

